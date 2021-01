Handel zögert bei Mehrwertsteuer-Plus

Neckarsulm. Viele Lebensmittelhändler zögern im Moment noch damit, die Mehrwertsteuererhöhung in vollem Umfang an die Kunden weiterzugeben. Der Discounter Lidl teilte am Dienstag mit, in den mehr als 3.200 Filialen der Kette blieben »die Preise bei vielen Produkten weiterhin um bis zu drei Prozent reduziert, obwohl seit dem Jahreswechsel wieder die reguläre Mehrwertsteuer von 19 bzw. sieben Prozent gilt«. Die Supermarktkette Rewe hatte vor dem Jahreswechsel angekündigt, dass die Rückkehr zu den regulären Mehrwertsteuersätzen angesichts Tausender Etiketten, die pro Markt neu gedruckt und angebracht werden müssten, nur schrittweise »in den ersten Tagen des Januars« umgesetzt werde. (dpa/jW)