Profiteure und Bankrotteure

imago images/Michael Weber Resterampe: Ganze Einkaufszeilen sterben krisenbedingt aus – wie hier in Stuttgart

Überraschendes vom Statistischen Bundesamt: Der 2020 im deutschen Einzelhandel erzielte Umsatz lag voraussichtlich nominal um 5,3 Prozent und preisbereinigt um 4,1 Prozent über dem des Vorjahres. Das markiert die höchste Steigerung seit der ersten Erhebung vor 26 Jahren. Wie die Wiesbadener Behörde am Dienstag mitteilte, berücksichtigten die Schätzungen die Verkaufszahlen zwischen Januar und November sowie den Mitte Dezember verhängten zweiten Lockdown. Trifft Corona die Branche also doch nicht so hart wie erwartet?

Tatsächlich bringt die Pandemie wenige große Gewinner und viele Verlierer hervor. Hauptprofiteur ist erwartungsgemäß der Online- und Versandhandel, der aufs Jahr betrachtet real um 24 Prozent zulegte. Allein die Einnahmen im November überstiegen die des Vergleichszeitraums 2019 um 33,1 Prozent. Zweiter Sieger sind die Unternehmen im Bereich Lebensmittel, Getränke und Tabakwaren, die ohne Unterbrechung ihren Geschäften nachgehen konnten und ein Plus von acht Prozent verbuchen. Andere Sektoren hat die Krise dagegen voll erwischt, allen voran die stationären Verkäufer von Textilien, Schuhen und Lederwaren. In den ersten elf Monaten 2020 brach ihr Umsatz um 21,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr ein. Waren- und Kaufhäuser verbuchten Verluste von knapp neun Prozent.

Vor allem Kaufleute in den Innenstädten sind gebeutelt. Nach einer aktuellen Umfrage des Handelsverbands Deutschland (HDE) unter 700 Händlern sehen sich fast zwei Drittel von ihnen in ihrer Existenz bedroht. Für viele sei es »schon kurz nach zwölf«, beklagte HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth am Montag per Pressemitteilung. »Allein in der vergangenen Woche verlor der vom Lockdown betroffene Einzelhandel rund fünf Milliarden Euro Umsatz.« In einem Brief an Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), aus dem die dpa am Dienstag zitierte, warnt der Verbandschef vor einer Pleitewelle mit bis 50.000 Geschäftsaufgaben, wodurch über 250.000 Beschäftigte ihren Job verlieren könnten. Um das abzuwenden, fordert Genth in dem Schreiben »endlich gezielte und wirksame Wirtschaftshilfen und eine Perspektive«. Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) kündige zwar immer Milliardenzuschüsse an, tatsächlich kämen diese »aber nicht zur Auszahlung, weil die Zugangshürden viel zu hoch sind«.

»Die Frage ist jetzt nicht, ob eine Welle an Unternehmensinsolvenzen kommen wird, sondern wann«, hatte schon am Wochenende der Leiter des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Marcel Fratzscher, gegenüber der Augsburger Allgemeinen geäußert. Je länger der Shutdown andauere, »desto mehr Unternehmen kommen an die Grenzen ihrer Möglichkeiten«. Ein Indiz dafür könnte auch der sprunghafte Anstieg der Kurzarbeit im Einzelhandel sein, während die Vergleichswerte in der Industrie allmählich zurückgehen. Im Dezember waren in der Branche nach Angaben des Instituts für Wirtschaftsforschung (Ifo) 150.000 Menschen betroffen, was einer Steigerung um 55 Prozent innerhalb eines Monats entspreche.

Wie die Bundesagentur für Arbeit (BA) am Dienstag vermeldete, hat sich die Zahl der Arbeitslosen im Dezember gegenüber dem Vorjahr um 480.000 auf 2,707 Millionen erhöht. Nach Ansicht des Chefs des Kieler Instituts für Weltwirtschaft (IfW), Gabriel Felbermayr, könnten bei anhaltender Pandemie insgesamt rund 600.000 Jobs verlorengehen. Am härtesten treffe es dabei die Luftfahrt- und die Tourismusbranche sowie den Einzelhandel, sagte er der dpa. Abzuwarten bleibt in diesem Zusammenhang, ob die Bundesregierung die Insolvenzantragspflicht wegen Überschuldung auch über den 31. Januar hinaus aussetzen wird. Die Maßnahme dürfte eine Vielzahl eigentlich längst fälliger Insolvenzen verhindert haben, womit allerdings das dicke Ende bloß in die Zukunft vertagt wird.