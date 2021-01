Auf zu neuen Ufern

Spendensolidarität – ein Politikum

Wir haben es in den letzten Wochen häufig geschrieben, und hier soll es noch einmal thematisiert werden: Unsere diesjährige Rosa-Luxemburg-Konferenz im Onlineformat kostet nicht weniger Geld als die früheren, sondern – unter anderem wegen der hohen Technikanforderungen für den Livestream mit drei Sprachkanälen – fast genausoviel. Der finanzielle Unterschied liegt für die Veranstalter junge Welt und Melodie & Rhythmus darin, dass sie diesmal keine Eintrittsgelder einnehmen können. Wir müssen also mächtig viel Geld in die Hand nehmen.

Dieses im Kapitalismus auftretende Problem, dass man Geld haben muss, um sich politisch zu äußern, wird somit selbst zum Politikum. Die Veranstalter und die 33 Unterstützerorganisationen haben darum ein Solidaritätsmodell entwickelt: Die Teilnahme an der Konferenz im Netz ist gratis, wir bieten zugleich Unterstützerkarten an, mit denen sich jede und jeder an den Kosten der Veranstaltung beteiligen kann. Es ist also der Versuch, die Rosa-Luxemburg-Konferenz mehr als bisher zu einem Akt der Solidarität zu machen. Zusammenhalten und gemeinsam eine außergewöhnliche linke Veranstaltung mit globaler Perspektive auf die Beine stellen, das ist die Devise und auch das Signal nach außen.

Viele hundert jW- und M & R-Leserinnen und -Leser sind diesem Ruf bereits gefolgt. Sie haben jeweils nach ihren finanziellen Möglichkeiten Unterstützerkarten gekauft. Wer fünf bis neun Euro spendet, der erhält eine im Layout der XXVI. Rosa-Luxemburg-Konferenz gestaltete Unterstützerkarte. Wer zehn bis 19 Euro fürs Gelingen der Konferenz gibt, erhält zusätzlich einen im gleichen Stil entworfenen Kühlschrankmagneten – eigentlich ein Muss in jedem vernünftigen Haushalt. Wer 20 Euro und mehr in den Topf wirft, bekommt Mitte bis Ende März darüber hinaus die Konferenzbroschüre zugesandt. All diese Beigaben sind jetzt schon zu erwerben. Einfach auf www.jungewelt.de/rlk gehen und auf den Reiter »Solikarten/Spenden« klicken. Dort ist auch eine Alternative zu finden: Wer ohne die genannten Specials spenden möchte, klickt dort auf einen Link zum entsprechenden Formular.

Also alles ganz einfach: Helfen Sie mit, eine eindrucksvolle XXVI. Internationale Rosa-Luxemburg-Konferenz zu verwirklichen. Verfolgen Sie die Veranstaltung auf Ihrem Bildschirm. Sie beginnt am 9. Januar um 10.30 Uhr und endet um 20 Uhr mit dem gemeinsamen Singen der Internationale – das Ausrufezeichen für unser Solidaritätsprojekt. (jW)

Jetzt Unterstützertickets kaufen oder spenden: jungewelt.de/solikarten