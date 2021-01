USA wollen weiter Auslieferung Assanges

Washington. Die USA halten an der Auslieferung von Wikileaks-Gründer Julian Assange fest, wie das US-Justizministerium am Montag (Ortszeit) mitteilte. Zuvor hatte ein britisches Gericht die Überstellung abgelehnt. »Während wir von der endgültigen Entscheidung des Gerichts extrem enttäuscht sind, sind wir erfreut, dass die Vereinigten Staaten in jedem angesprochenen Rechtspunkt obsiegt haben«, hieß es in einer Erklärung. »Wir werden weiterhin die Auslieferung Herrn Assanges an die USA ersuchen.« Mexikos Präsident Andrés Manuel López Obrador hat dem Journalisten unterdessen politisches Asyl angeboten. (dpa/jW)