Für die Überlebenden

Christian-Ditsch.de

Am sowjetischen Ehrenmal im Berliner Tiergarten hat am Dienstag der Präsident des Ostdeutschen Kuratoriums von Verbänden, Matthias Werner, eine über die Glinka-Gesellschaft gesammelte Spende in Höhe von 100.200 Euro für die noch lebenden russischen Kriegsveteranen an die »Vereinigung der Offiziere Russlands« übergeben. Diese wurde vertreten durch Oleg Sergejewitsch Eremenko (Mitte links). Die Spendenaktion wurde auch organisiert und unterstützt von Veteranen der Nationalen Volksarmee der DDR sowie vom Fallschirmjägertraditionsverband Ost e. V. (jW)