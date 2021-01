Golfstaaten legen Konflikt offiziell bei

Riad. Spitzenvertreter aus Katar, Saudi-Arabien und weiteren Nachbarstaaten am Golf haben ihren mehr als drei Jahre langen Konflikt mit einem Abkommen offiziell beendet. Beim Gipfeltreffen des Golfkooperationsrats (GCC) in der Wüstenstadt Al-Ula in Saudi-Arabien sprachen die Teilnehmer am Dienstag von einer neuen Phase der Zusammenarbeit. »Wir müssen unsere Anstrengungen dringend vereinen, um den Rat zu entwickeln und den Herausforderungen um uns zu begegnen«, sagte der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman, der die Konferenz leitete, in einer im Fernsehen übertragenen Ansprache. »Darunter sind insbesondere Bedrohungen durch das Atomprogramm und das Programm für ballistische Raketen des iranischen Regimes.« Saudi-Arabien, Bahrain und die Vereinigten Arabischen Emirate hatten am 5. Juni 2017 die Grenzen zu Katar geschlossen und eine Blockade verhängt. (dpa/jW)