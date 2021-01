Opfer der EU

AP Photo/Kemal Softic Weder fließendes Wasser noch Schutz vor nasskaltem Wetter: Geflüchtete im Lager Lipa wärmen sich an einem Feuer (30.12.2020)

Nichts ist gut in Lipa: Noch immer müssen Hunderte Geflüchtete, darunter Kinder, in dem Lager im Nordosten Bosnien-Herzegowinas unter freiem Himmel ausharren. Immer wieder hat es in den vergangenen Tagen geregnet, nachts fielen die Temperaturen bis auf null Grad Celsius. Ein Obdach haben die Menschen vor Ort nicht mehr, nachdem fast alle Zelte am 23. Dezember in Flammen aufgegangen waren.

Seit vergangener Woche errichtet die bosnische Armee neue Zelte. Doch stehen sie leer, wie am Dienstag ein Reporter des Fernsehsenders BHRT berichtete. Denn noch immer werde auf eine Entscheidung aus Sarajevo gewartet, wie es mit den Schutzsuchenden in Lipa weitergehen soll. Zur Zeit gibt es lediglich eine rudimentäre Versorgung durch das Rote Kreuz. Doch die Zustände sind dramatisch: Es gibt weder fließendes Wasser noch Schutz vor dem nasskalten Wetter auf 800 Metern Höhe.

Während sich die Lage der Geflüchteten zuspitzt, lehnt die Bundesregierung eine Aufnahme der Schutzsuchenden ab. Dazu gebe es keine Pläne, teilte eine Sprecherin des von Horst Seehofer (CSU) geführten Innenministeriums am Dienstag mit. Vielmehr werde Berlin an die Verantwortlichen in Bosnien appellieren, »umgehend vor Ort tragfähige Lösungen zu finden«. Offen bleibt, wie eine solche Lösung in einem Land aussehen soll, das noch immer unter den Folgen des nicht zuletzt von Deutschland befeuerten Jugoslawienkriegs leidet.

Das Lager Lipa war im April vergangenen Jahres während der Coronapandemie als Behelfsunterkunft errichtet worden. Geflüchtete sollten dort kurzfristig eine Herberge und medizinische Betreuung finden. Betrieben wurde Lipa, unweit der Stadt Bihac gelegen, von Hilfsorganisationen. Auch schon im Sommer waren die Lebensbedingungen schlecht. Doch mit dem Winter wurde aus der humanitären Krise eine Katastrophe.

Im Dezember sollte das Lager geschlossen werden, ein Ausweichquartier für die Menschen fehlt indes, weil gegen deren Unterbringung in Bihac demonstriert wurde. Die Verzweiflung wuchs, einige der Geflüchteten legten Feuer; viele traten zudem in den vergangenen Tagen in den Hungerstreik, nachdem deutlich wurde, dass sie auf unbestimmte Zeit in Lipa feststecken werden.

Rund 6.000 Asylsuchende befinden sich offiziell in Bosnien. Ihr Ziel sind die reichen Länder in Westeuropa. Doch die Festung Europa verwehrt ihnen den Einlass. Als Türsteher dient sich Kroatien an, dessen Grenze nur wenige Kilometer westlich von Lipa verläuft. Immer wieder wurde in den vergangenen Jahren von sogenannten Pushbacks und Misshandlungen von Geflüchteten durch Grenzpolizisten berichtet. Im Jahr 2018 räumte das selbst die damalige kroatische Präsidentin Kolinda Grabar-Kitarovic ein. »Pushbacks« sind illegal, denn dabei werden aufgegriffene Flüchtlinge, ohne dass sie einen Asylantrag stellen können, in das Land zurückgebracht, von dem aus sie mutmaßlich die Grenze überquert haben.

In Brüssel weiß man um die Situation in Bosnien. Sie sei »unakzeptabel«, wird der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell in einem am Sonntag veröffentlichten Statement zitiert. Die Europäische Union stelle deswegen 3,5 Millionen Euro für Decken, warme Kleidung sowie medizinische Versorgung bereit. Ganz nebenbei wird so von der eigenen Verantwortung abgelenkt.