Bitcoin bricht nach Kursrallye ein

Frankfurt am Main. Der Wert der Digitalwährung Bitcoin ist nach einer Kursrallye vom Wochenende abermals abgestürzt. Nach starken Kursgewinnen war am Wochenende ein Rekordhoch von rund 34.800 US-Dollar erreicht worden. Am Montag fiel der Wert einer Einheit der ältesten Kryptowährung jedoch bis auf 27.700 US-Dollar zurück. Auf der Handelsplattform Bitstamp kostete sie am Mittag dann etwa 30.000 Dollar. Starke Kursschwankungen sind für Digitalwährungen alles andere als ungewöhnlich. (dpa/jW)