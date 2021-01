Aufstieg zur Weltmacht verhindern

Kevin Lamarque/REUTERS Waffenstillstand: Chinas Vizepremierminister Liu He und US-Präsident Donald Trump verkünden den »Phase One Deal« (Washington, 15.1.2020)

Das Jahr 2020 hatte kaum begonnen, von den globalen Auswirkungen der Covid-19-Pandemie war noch nichts zu ahnen, da unterzeichneten US-Präsident Donald Trump und Chinas Vizeministerpräsident Liu He am 15. Januar im East Room des Weißen Hauses die Vereinbarung, die im fast zwei Jahre währenden US-Handelskrieg gegen die Volksrepublik als Wende gepriesen wurde: den »Phase One Deal«. Beijing machte ein paar Zugeständnisse, sagte eine Ausweitung seiner Importe aus den USA um 200 Milliarden US-Dollar binnen zwei Jahren zu, um das klaffende US-Handelsdefizit zu reduzieren, und versprach zudem einen besseren Schutz geistigen Eigentums. Washington verzichtete im Gegenzug auf angedrohte neue Strafzölle, halbierte einige weitere; das wars. Trump konnte zu Beginn des Wahljahres damit punkten, dass sich für US-Farmer und -Fracker der chinesische Absatzmarkt wieder weit auftat, während China als Erfolg verbuchte, dass die US-Administration von ihrer Forderung nach Beschränkungen chinesischer Staatssubventionen stillschweigend abgerückt war. Ein begrenzter Waffenstillstand an der Handelsfront: Das war der »Phase One Deal« wohl – aber auch nicht mehr.

Chinas Achillesferse

An allen anderen Fronten haben die Vereinigten Staaten ihren Wirtschaftskrieg gegen China im gesamten Jahr 2020 denn auch unvermindert weitergeführt. Die Schlacht, die wohl am meisten ins allgemeine Bewusstsein gerückt ist, ist die gegen Huawei. Im März unterzeichnete Trump ein Gesetz, das Mobilfunkanbieter in ländlichen US-Regionen traf. Die Konzerne, die mit hohem logistischen Aufwand riesige Territorien versorgen und bis Anfang 2019 häufig auf kostengünstige Huawei-Technologie gesetzt hatten, erhielten zunächst Ausnahmegenehmigungen vom Huawei-Bann. Damit war nun Schluss. Allerdings kostete dies nicht nur Huawei treue Kunden, es stürzte auch viele US-Anbieter in ein Dilemma: Noch Anfang Dezember beklagten sie, es koste sie insgesamt mehr als 1,8 Milliarden US-Dollar, schon verbaute Huawei-Technologie zu ersetzen. Die Mittel dazu hätten sie nicht. Die versprochene Staatshilfe aber sei ausgeblieben. So könne es nicht weitergehen, wetterte Anfang Dezember das Washingtoner Center for Strategic and International Studies (CSIS): Man sei dabei, Tausenden unterversorgten ländlichen Kommunen auch noch die grundlegende Kommunikationsinfrastruktur wegzunehmen.

Viel schwerer wog freilich Washingtons nächster Schlag. Im Mai und im August untersagte es die US-Regierung in zwei Schritten allen Chipproduzenten weltweit, Huawei mit Halbleitern zu beliefern, bei deren Herstellung auch nur in irgendeiner Form US-Technologie genutzt wurde. Da praktisch keiner der großen Chipproduzenten ganz ohne US-Geräte und -Programme auskommt, lief dies mehr oder weniger auf einen vollständigen Halbleiterboykott gegen Huawei hinaus. Für den chinesischen Konzern geht es seitdem tatsächlich ums Ganze. Nicht, dass er der einzige wäre, der Schaden nimmt: Diverse IT-Konzerne, nicht zuletzt US-amerikanische, haben in Washington Ausnahmegenehmigungen zur Belieferung von Huawei beantragt, da ausfallende Exporte in Form hoher Einkommenseinbußen zu Buche schlagen. Kein Konzern aber lässt sich widerstandslos Milliarden wegnehmen. Seit Oktober sickerte durch, dass die Trump-Administration sich in der Tat veranlasst sieht, im Interesse der US-Industrie zuweilen Ausnahmegenehmigungen zu erteilen. Allerdings sucht sie dies auf Halbleiter zu beschränken, die für 5G nicht geeignet sind: Bei der Spitzentechnologie bleibt Huawei außen vor.

Dabei sind die US-Zwangsmaßnahmen gegen Huawei nur die Spitze des Eisbergs. Auch 2020 hat Washington Sanktionen gegen weitere chinesische Konzerne verhängt. Darunter befinden sich Textilunternehmen, die bis dahin prominente westliche Marken wie Calvin Klein oder Nike belieferten, aber auch Hightech-Firmen wie Nanchang O-Film Tech, die zum Beispiel Apple und Microsoft mit modernster Technologie versorgten. Besonders schwer wiegt, dass die Trump-Administration Anfang Dezember neben zahlreichen Unternehmen wie dem Drohnenhersteller DJI vor allem den Chiphersteller SMIC von sämtlichen US-Produkten abschnitt. Die Volksrepublik ist in vielen Technologiebranchen inzwischen an der Weltspitze angekommen oder steht kurz davor; sie hat jedoch eine Achillesferse: die Halbleiterproduktion, bei der sie noch um Jahre zurückliegt. SMIC ist der bedeutendste chinesische Chipproduzent. Auf ihm ruht ein guter Teil von Beijings Hoffnungen, den Rückstand so rasch wie möglich aufholen zu können. Die neuen US-Sanktionen gegen das Unternehmen zeigen, dass es Washington nicht mehr nur darum geht, Huawei und damit die chinesischen 5G-Ambitionen zunichte zu machen: Es geht zunehmend um die Zerstörung von Chinas gesamter Hightech-Branche.

Beijing schlägt zurück

Neben immer neuen US-Sanktionen hat das Jahr 2020 freilich auch etwas anderes gebracht: Die Volksrepublik hat erste Gegenmaßnahmen gestartet – noch relativ vorsichtig, doch sie legt sich das Instrumentarium für Abwehrschläge im Wirtschaftskrieg zurecht. So hat sie im September das Regelwerk für die bereits im Vorjahr angekündigte »Unreliable entity list« veröffentlicht – die Liste »unzuverlässiger« Unternehmen, die Strafmaßnahmen von chinesischer Seite zu gewärtigen haben. Gelistet werden können Firmen und Personen, die zentralen chinesischen Interessen Schaden zufügen. Darunter fällt es auch, chinesische Unternehmen unzulässig zu diskriminieren. Am 1. Dezember ist zudem ein neues Exportkontrollgesetz in Kraft getreten, das die Möglichkeit schafft, die Ausfuhr in China hergestellter Güter strikt zu reglementieren. Beides hat westliche Manager in Alarmstimmung versetzt. Dabei ist aus Sicht etwa ihrer Hightech-Konzerne die größte Gefahr womöglich eine andere: Was, wenn die Volksrepublik den US-geführten Wirtschaftskrieg übersteht, wenn es ihr etwa gelingt, eine eigene Halbleiterbranche aufzubauen und auch sonst ihre Lücken zu schließen? Die westlichen Konzerne hätten dann ihren wichtigsten Absatzmarkt verloren, und sie hätten es mit einer erheblich gestärkten chinesischen Konkurrenz zu tun. Im Wirtschaftskrieg geht es um alles oder nichts – und das nicht nur für China.