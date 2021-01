Klimaaktivisten: Einsparungen Zufall

Berlin. Der gesunkene Treibhausgasausstoß in der BRD im vergangenen Jahr ist aus Sicht von »Fridays for Future« noch lange kein Grund zu feiern. »Zwei Drittel der Emissionseinsparungen in 2020 waren nicht mehr als zufällige Nebeneffekte der Coronapolitik«, sagte die Aktivistin Luisa Neubauer am Montag der dpa mit Blick auf Berechnungen der Denkfabrik »Agora Energiewende«. »Nichts an diesen Reduktionen ist nachhaltig oder Grund sich zurückzulehnen.« »Agora Energiewende« zufolge sind die CO2-Emissionen 2020 um etwa 80 Millionen Tonnen auf 722 Millionen Tonnen zurückgegangen. Ohne die Coronapandemie hätte der Rückgang nur bei etwa 25 Millionen Tonnen gelegen. (dpa/jW)