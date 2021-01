Luftverkehr: 2021 weit unter Vorkrisenniveau

Brüssel. Europas Luftverkehrsindustrie wird sich nach Einschätzung der Lotsendachorganisation Eurocontrol im laufenden Jahr nur langsam vom Coronaschock erholen. Nach dem Verlust von rund 6,1 Millionen Flügen und 1,7 Milliarden Passagieren im vergangenen Jahr rechnen die Experten für 2021 lediglich mit 51 Prozent des Vorkrisenniveaus, hieß es am Montag in einer in Brüssel veröffentlichten Analyse. Weitere Finanzhilfen seien voraussichtlich vor allem für die Flughäfen notwendig, nachdem im abgelaufenen Jahr in erster Linie die Fluggesellschaften Staatshilfen erhalten hatten. (dpa/jW)