Nord Stream 2: Linke begrüßt Fortschritte

Berlin. In einer Pressemitteilung am Montag begrüßte die Partei die Linke die Baufortschritte an der Ostseegaspipeline Nord Stream 2. Der wirtschaftspolitische Sprecher der Linksfraktion, Klaus Ernst, bemerkte: »Es ist eine gute Nachricht im neuen Jahr, dass die letzten Rohre von Nord ­Stream 2 in deutschen Gewässern verlegt sind und am 15. Januar die Arbeiten in dänischen Gewässern weitergehen. Das zeigt, dass sich die an Nord Stream 2 beteiligten Unternehmen den Drohungen aus den USA nicht gebeugt haben, und ermöglicht nun endlich die Fertigstellung der Pipeline.« (jW)