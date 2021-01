Anschlagserie

Rob Engelaar/ANP/dpa

Erneut ist ein Supermarkt mit polnischen Waren in den Niederlanden Ziel eines Anschlags geworden. In der Nacht zum Montag explodierte ein Sprengsatz vor einem Geschäft in Tilburg, teilte die Polizei am Montag über Twitter mit. Es ist bereits der vierte Anschlag auf einen polnischen Supermarkt seit Dezember. Drei der betroffenen Läden haben denselben Eigentümer, einen aus dem Irak stammenden Kurden. Anfang Dezember waren vor polnischen Supermärkten in verschiedenen Teilen des Landes Sprengsätze explodiert. Die Ermittlungen laufen noch. (dpa/jW)