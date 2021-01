Nur ein erster Schritt

AP Photo/Frank Augstein Erleichterung in London am Montag: Der US-Auslieferungsantrag gegen Julian Assange wurde vom Gericht abgewiesen

Jubel vor dem Gerichtsgebäude Old Baileys in der britischen Hauptstadt London: »Ich ordne die Entlassung an.« Die Vorsitzende Richterin Vanessa Baraitser hat am Montag nach einer Stunde Urteilsverkündung erklärt, dass Julian Assange nicht an die USA ausgeliefert werden dürfe. Der Journalist selbst verfolgte dies wie während des gesamten Prozesses in einem Glaskasten. Zur Begründung führte Baraitser jedoch nicht die zahllosen im Verfahren vorgebrachten Argumente der Verteidigung an.

Sie stützte ihre Entscheidung auf das Suizidrisiko des Gründers der Enthüllungsplattform Wikileaks, wenn er in den USA sogenannten besonderen Verwaltungsmaßnahmen – also Isolationshaft im Hochsicherheitsgefängnis – ausgesetzt wäre, zumal ihm die Nachrichtendienste »feindlich gesinnt« seien. Eine Verurteilung in allen 18 Anklagepunkten des angestrebten Prozesses brächten Assange 175 Jahre ein. Auch wenn Baraitser das repressive US-Gefängnissystem anführte, bescheinigte sie dem 49jährigen vor allem, ein »depressiver« Mann zu sein, dessen »Intellekt und Entschlossenheit« dafür sorgen würden, dass er die von der US-Gefängnisbehörde eingerichteten Maßnahmen zur Suizidvermeidung umgehen könne.

Rechtsanwältin Renata Ávila aus Assanges Verteidigungsteam bedankte sich unmittelbar auf Twitter bei dem UN-Sonderberichterstatter über Folter, Nils Melzer, und den vielen internationalen Ärzten, die den sich über die Jahre seines von Washington erzwungenen politischen Asyls in der ecuadorianischen Botschaft in London und seiner willkürlichen Inhaftierung hinweg stetig verschlechternden Gesundheitszustand des australischen Journalisten dokumentiert haben: »Eure engagierte Arbeit und eure Anstrengungen haben wahrscheinlich das Leben des Wiki­leaks-Gründers gerettet.«

Die US-Seite kündigte sofort an, in Berufung zu gehen – was weitere lange Prozesse bedeutet. Im Hinblick darauf schränkte die außenpolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion von Die Linke, Sevim Dagdelen, die Freude via Twitter ein: Die Begründung lasse den USA »viel Spielraum für die Berufung, um die Auslieferung doch durchzusetzen«. Dazu gehört, dass alle Argumente der US-Seite vom Gericht aufrechterhalten worden sind – darunter jenes, dass es sich bei dem Prozess nicht um ein politisch motiviertes Verfahren wegen der Öffentlichmachung von US-Kriegsverbrechen gehandelt habe.

Die wichtigste ausstehende Entscheidung war zunächst: Wird Assange weiterhin wegen »Fluchtgefahr« in Haft gehalten oder auf Kaution freigelassen? Dies hatte die Verteidigung bereits im März angesichts der steigenden Gefahr durch Covid-19 beantragt. Baraitser wies damals ab, da Assange selbst zu Protokoll gegeben habe, er würde eher Selbstmord begehen, als sich an die USA ausliefern zu lassen.

An dieser Einschätzung dürfte sich nach der explizit auf das Suizidrisiko abhebenden Urteilsbegründung nichts geändert haben. Wohl wissend darum, hat sich die Verteidigung Zeit bis Mittwoch ausbedungen. Der Verteidiger des Journalisten, Edward Fitzgerald, erklärte: Das Urteil selbst, das besagt, dass Assange entlassen werden sollte, stelle den stärksten Grund für die Gewährung einer Kaution dar. »Die Verteidigung möchte jedoch alle ihre Argumente vorbringen, zu denen auch die schädlichen Bedingungen im Belmarsh-Gefängnis gehören«, wohin er zunächst bis morgen zehn Uhr Ortszeit zurückkehren musste.