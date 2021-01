»Lange genug gewartet«

Promo Die französische Rapperin Le Juiice nimmt lieber alles selbst in ihre Hand

Ihr erstes Album ist gerade erschienen. Konnten Sie etwas feiern?

Meine Fans können meine Songs nicht gemeinsam hören. Und ich kann sie nicht auf Konzerten spielen. Also feiert jeder für sich.

Im Song »Jeune CEO« – auf deutsch: junge Geschäftsführerin – gibt es die Zeile: »Ich bin im Busch aufgewachsen. Die anderen haben ihren Arsch für ihre Karriere gegeben.« Worauf beziehen Sie sich?

Im Busch aufzuwachsen bedeutet in meinem Fall sinnbildlich, in einer feindlichen Umgebung aufzuwachsen. Es gibt viel Gewalt. Keiner hilft dir. Andere zahlen für ihren Aufstieg einen hohen Preis: Sie lassen sich auf Sex ein für die Karriere. In diesem Punkt unterscheide ich mich von einigen Frauen.

Für den Track »Buvance« haben Sie mit dem Rapper Stavo zusammengearbeitet.

Ich mag seine sehr tiefe Stimme. Wir haben gemeinsame Freunde. Als wir uns im Tonstudio getroffen haben, ging alles ganz schnell: Noch am gleichen Tag war der Track aufgenommen.

Läuft es immer so schnell?

Meine Art, Songs zu schreiben, hat sich mit der Zeit entwickelt. Früher musste ich zu Hause schreiben, wenn ich Zeit für mich hatte. Ich konnte nicht außerhalb meiner vier Wände schreiben. Jetzt habe ich dafür keine ruhige Minute mehr. Also schreibe und komponiere ich gleichzeitig.

Ihre Fans nennen Sie in der Kommentarspalte der Musikclips die Königin des Rap. Schmeichelt Ihnen dieser Titel?

Rap heißt Wettbewerb, Kampf. Es macht mich glücklich, das zu lesen. Ich will in allem immer die Nummer eins sein.

Rap ist also eine Art Kampf?

Wir sind Soldaten auf einer Mission.

Ihr Musikvideo »O Nono« spielt in einem Schloss. Maskierte Männer sind mit Waffen zu sehen. Sie waren auch künstlerische Leiterin des Drehs. Wie kommen Sie auf diese Bilder?

Es sind Gefühle, verbunden mit Visionen. Wenn ich einen Song aufnehme und ihn anhöre, schließe ich die Augen und sehe ein Bild. Ganz instinktiv. Für den Track »O Nono« konnte ich mit der bekannten Rapperin Meryl zusammenarbeiten. Ich empfinde sie wie mich als eine Soldatin auf einer Mission. Für mich ist Meryl die Nummer eins unter den weiblichen Rapkünstlern. Ich sehe in ihr eine Königin. Deshalb haben wir also dieses Schloss. Wir haben afrikanische T-Shirts verwendet. Ich wollte zurück zu den Wurzeln gehen, weil ich jemand bin, dem diese Themen sehr am Herzen liegen. Wir sind beide Afrikanerinnen, die ihre Wurzeln verloren haben und die sich heute die Frage stellen, woher sie kommen.

Aufgewachsen sind Sie im Pariser Vorort Val-de-Marne. Dort gibt es für junge Menschen schlechte Zukunftsperspektiven. Hatten Sie dort Freundinnen, die auch gerappt haben?

Überhaupt nicht, es gibt keine Mädchen, die rappen. Allerdings habe ich viele männliche Freunde, die rappen. Als mein erster Videoclip rauskam, wurde ich für ein Konzert gebucht. Damals hat alles angefangen. Bis dahin hatte ich selbst keine berufliche Perspektive im Rap gesehen.

Was war damals Ihr Karriereplan?

Ich hatte eine Ausbildung im Bankwesen, war erfolgreich. Aber ich hatte immer die Idee, ein eigenes Unternehmen aufzubauen. Dann habe ich ein Modelabel gegründet. Als die Musik ersten Erfolg brachte, habe ich mir gesagt, dass ich beides machen könnte.

Und jetzt läuft alles unter Ihrem Label Trap House?

Ganz genau. Trap House entwickelt eine Modelinie und ist ein Musiklabel. Wir haben jetzt auch ein Tonstudio, das gerade eröffnet wurde.

Worin liegt der Vorteil, alles selbst zu produzieren?

Unsere Frauengeneration hat lange genug gewartet. Ich warte nicht mehr darauf, dass mir jemand sagt: »Ich finanziere dein Projekt.« Ich bin von mir und meiner Musik überzeugt. Wenn eines Tages eine große Plattenfirma mit mir arbeiten möchte, warum nicht.

Ist es für eine Rapperin in Frankreich schwierig, große Plattenfirmen von sich zu überzeugen?

Es ist kein Problem der Plattenfirma, es ist ein Problem der Gesellschaft. Und zwar in allen Bereichen in Frankreich. Frauen sind überall unterrepräsentiert. Rap ist da keine Ausnahme. Die Plattenfirmen glauben nicht an uns. Sie schaffen Künstler, ein Produkt, das sie verkaufen. Für aufstrebende Künstler ist es kompliziert. Für eine Frau ist es nicht unmöglich, aber schwierig. Also mache ich alles selbst.

Und wie können Rapperinnen sichtbarer werden?

Man muss ehrlich sein: Es gibt keine weiblichen Rapper, die mich begeistern können. Dabei könnte es anders sein. Die sozialen Netzwerke bieten eine Plattform, um die ganze Welt zu erreichen. Wir müssen Videos und Content intelligent produzieren. Die Leute sind an einem Paket interessiert, nicht nur an der Musik. Sie wollen den Künstlerinnen nahe sein.

Sie haben einmal gesagt, es gebe »viele Tussis« mit entsprechender Mentalität, die aber noch nicht repräsentiert seien. Ändert sich das nach und nach?

Rap ist grundsätzlich aggressiv und fordernd. Wir sollen aber immer noch zerbrechlich sein. Dabei gibt es Frauen, die sehr stark sind. Es gibt schwarze Frauen, weiße Frauen, korpulente Frauen, große Frauen. Wir sehen nicht alle wie Barbies aus. Wir müssen in unserer Vielfalt vertreten sein.

Sie haben Familie in Côte d’Ivoire. Kennt man Sie dort?

Nicht so gut, wie ich es mir wünsche. Meine Fans kommen hauptsächlich aus Paris und Brüssel, dann kommt schon Abidjan. Ich gehe in meinen Texten auf Afrika ein. Das freut meine Fans. Sie können sich so mit mir identifizieren.

Wen möchten Sie mit Ihren Songs erreichen?

Ich glaube, dass ich immer noch vor allem Männer mit meinen Texten anspreche. Aber das liegt einfach daran, dass die meisten Männer Rap hören. So ist eben die Gesellschaft.