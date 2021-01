Olympisch denken. Zum Tod von Walther Tröger

imago images/Laci Perenyi Olympia boykottiert man nicht: Walther Tröger (2. v. r.) hatte klare Meinungen (1980)

Als Bürgermeister des olympischen Dorfes der Sommerspiele in München erlebte Walther Tröger die dunkelsten Stunden seiner langen Sportfunktionärskarriere. Nach dem Attentat am 5. September 1972 auf das israelische Team verhandelte er mit den palästinensischen Angreifern über die Freilassung der Geiseln. Bei dem Anschlag kamen 17 Menschen ums Leben. Diese Tra­gödie habe ihn »ein Leben lang« begleitet. Dennoch blieb das Olympische der Mittelpunkt des Wirkens.

Der im bayerischen Wunsiedel geborene Jurist begann seine sportpolitische Laufbahn beim Allgemeinen Deutschen Hochschulbund, den er von 1953 bis 1961 als Generalsekretär mit lenkte. Danach wechselte Tröger in gleicher Funktion zum Nationalen Olympischen Komitee (NOK). 1992 trat der praxisorientierte Funktionär die Nachfolge des Visionärs Willi Daume als NOK-Präsident bis 2002 an. Als Chef der Mission führte Tröger die Olympiamannschaft der BRD von 1976 bis 2002 achtmal an. Seit Tokio 1964 erlebte er 27 Olympische Spiele.

Der frühere Basketballer war nicht nur ein Kenner des Weltsports, sondern auch ein Mann mit klaren Meinungen. So war er etwa strikt gegen den westlichen Boykott der Moskau-Spiele 1980 wegen der sowjetischen Intervention in Afghanistan. Vergeblich stemmte er sich 2006 gegen die Fusion aus NOK und Deutschem Sportbund, die zu Lasten des Breitensports ging. »Olympia ist in der Krise«, befand er anlässlich seines 90. Geburtstages im Februar 2019. Die Menschen glaubten trotz der Reformagenda 2020 des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) nach wie vor, dass es bei Olympischen Spielen nur um Geld und Prestige gehe, aber nicht um die Interessen der Ausrichter. Deshalb gebe es in Städten von Ländern, die wirklich geeignet wären, kaum noch Interesse an den Spielen. Daher habe es das IOC nur noch mit »Hinterwäldlern« zu tun, »die keine Ahnung haben und gar nicht olympisch denken«. Tröger starb am Mittwoch in Frankfurt am Main im Alter von 91 Jahren. (sid/jW)