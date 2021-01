Französische Soldaten in Mali getötet

Paris. Erneut sind bei einem Anschlag im westafrikanischen Mali zwei französische Soldaten getötet worden. Der Mann und die Frau starben nach Angaben des Präsidialamtes in Paris am Sonnabend während einer Aufklärungsmission bei der Explosion eines Sprengsatzes. Erst am Montag waren drei französische Soldaten bei einem ähnlichen Anschlag getötet worden. Seit Beginn des französischen Militäreinsatzes in Mali im Jahr 2013 wurden damit 50 Soldaten Frankreichs getötet. (AFP/jW)