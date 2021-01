Irak: Vergeltung für Mord an Soleimani gefordert

Bagdad. Ein Jahr nach der Ermordung des iranischen Generals Kassem Soleimani durch die US-Armee haben Zehntausende Iraker bei einem Massenprotest Vergeltung für die Tat gefordert. Sie versammelten sich am Sonntag im Zentrum der Hauptstadt Bagdad. Die US-Armee hatte Soleimani und den hohen irakischen Militär Abu Mahdi Al-Muhandis am 3. Januar vergangenen Jahres bei einem Raketenangriff in der Nähe des Bagdader Flughafens getötet. Soleimani war Kommandeur der »Revolutionsgarden«. Der Chef der irakischen Volksmobilisierungskräfte, Falih Al-Fajad, forderte am Sonntag in einer Rede den Abzug aller US-Truppen, so wie es das irakische Parlament beschlossen habe. (dpa/jW)