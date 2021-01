Rohani setzt auf Biden

Jonathan Ernst/REUTERS Der designierte US-Präsident Biden könnte die Verhandlungen mit Teheran wiederaufnehmen (28.12.2020, Wilmington)

Die letzten Tage der Amtszeit von Donald Trump sind geprägt von Vermutungen und Spekulationen über Militärschläge gegen den Iran, mit denen der US-Präsident seinem Nachfolger ein pro­blematisches Erbe hinterlassen könnte. Am ersten Tag des neuen Jahres wurde die Spannung noch mehr verschärft durch die Meldung, dass die Regierung in Teheran die 20prozentige Anreicherung von Uran wiederaufnehmen wolle. Bild brachte die im Mainstream vorherrschende Stimmung am Sonnabend mit der Behauptung auf den Punkt, dann stehe der Iran »unmittelbar davor, waffenfähiges Material zu schaffen«. Dafür wäre allerdings ein erheblich höherer Anreicherungsgrad von 90 Prozent erforderlich.

Der reale Sachverhalt, der sich hinter den ersten Pressemeldungen verbirgt, lässt sich schwer rekonstruieren und ist komplizierter, als er in den meisten westlichen Berichten dargestellt wird. Sicher scheint, dass die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) in Wien, eine Unterorganisation der UNO, am 31. Dezember einen Brief der entsprechenden Stelle in Teheran (AEOI) bekam. Darin wurde nach Darstellung der IAEA mitgeteilt, dass Iran beabsichtige, die 20prozentige Uran-Anreicherung, auf die das Land 2015 im Wiener Abkommen bis zum Jahr 2030 verzichtet hat, erneut zu beginnen. Das werde wie früher in der Anlage bei Fordo geschehen und sei Teil der Umsetzung eines Gesetzes, das vom iranischen Parlament am 1. Dezember beschlossen wurde. Ein Datum für die Verwirklichung dieser Ankündigung enthält der Brief nach Angaben der Wiener Behörde nicht.

Alle seit Freitag bekanntgewordenen Fakten deuten darauf hin, dass ein entsprechender Zeitplan noch gar nicht existiert. Der Brief vom Donnerstag enthielt – wie am Sonnabend von der AEOI bekanntgegeben wurde – lediglich eine in der Kommunikation zwischen Teheran und Wien übliche und vorgeschriebene technische Mitteilung: Um den Anreicherungsgrad künftig auf 20 Prozent steigern zu können, müsse die iranische Seite »die Urangaskapseln nachfüllen«. Für diesen Vorgang sei deren Entsiegelung durch die Inspektoren der IAEA erforderlich. Aufgrund der Wiener Vereinbarungen stehen Teile der iranischen Geräte und Materialien unter Kontrolle der Internationalen Atomenergiebehörde. Veränderungen erfordern das Brechen der Siegel unter Teilnahme von Vertretern beider Seiten.

Das vom iranischen Parlament am 1. Dezember beschlossene Gesetz fordert die Regierung und die AEOI zu einer Reihe von Schritten auf, die dem Wiener Abkommen widersprechen. Die ausdrücklich erklärte politische Absicht ist, Druck auf die Vertragspartner Deutschland, Frankreich und Großbritannien auszuüben, damit diese gemäß ihren damaligen Zusagen normale Wirtschafts- und Finanzbeziehungen zum Iran herstellen. Falls das erreicht würde, könnten alle iranischen Schritte rückgängig gemacht werden.

Die Regierung unter Präsident Hassan Rohani hat das Gesetz sofort öffentlich kritisiert, da es die Chancen für diplomatische Arrangements unter dem nächsten US-Präsidenten Joseph Biden beeinträchtigen könnte. Zugleich versicherte die Regierung in Teheran aber auch, sie werde sich an das Gesetz halten. Praktisch jedoch tut sie alles technisch Mögliche, um dessen Umsetzung hinauszuzögern.

Aktuell sieht das nach einem Bericht der iranischen Nachrichtenagentur Tasnim vom Dienstag so aus: Das Kabinett beschloss am 20. Dezember Zusatzbestimmungen, die die Durchführung des Gesetzes regeln sollen. Im ersten Schritt wurde die AEOI verpflichtet, einen detaillierten Bericht über den Stand der Dinge, die Kosten der vom Parlament verlangten Schritte und den wirtschaftlichen Nutzen einer 20prozentigen Urananreicherung vorzulegen. Dieser Bericht soll außerdem einen Zeitplan enthalten. Die Regierung hat der Atombehörde dafür eine Frist von zwei Monaten gesetzt. Vorher wird sich, soviel scheint sicher, in Fordo nichts Relevantes tun. Auch danach soll es vermutlich nur langsam weitergehen. Auf diese Weise gewinnt Rohani eine Pause für diplomatische Kontakte, bevor seine Amtszeit Anfang August zu Ende geht.