Terror: Mehr als 250 Festnahmen in Türkei

Istanbul. Wegen angeblicher Verbindungen zu terroristischen Organisationen haben türkische Behörden 267 Menschen bei Razzien in 33 Städten und Provinzen festgenommen. 161 von ihnen seien ausländische Staatsangehörige, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu am Sonnabend. Die Polizei gehe davon aus, dass die mutmaßlichen religiösen Fundamentalisten Anschläge in der Silvesternacht geplant hatten. Die Verdächtigen seien bei Razzien zwischen dem 20. und 31. Dezember festgenommen worden, schrieb Anadolu unter Berufung auf eine Mitteilung des Innenministeriums. Weitere Angaben wurden zunächst nicht gemacht. (dpa/jW)