Israel: Randale Rechter nach Tod von Siedler

Tel Aviv. Seit dem Tod eines 16jährigen Siedlers kommt es in Israel immer wieder zu gewaltsamen Protesten. Auch am Samstag abend demonstrierten rund 1.000 rechte und faschistische Israelis in Jerusalem in der Nähe einer Einrichtung für polizeiinterne Untersuchungen. Nach Polizeiangaben blockierten die Demonstranten eine zentrale Straße und warfen Steine auf Polizisten. Der Jugendliche war im Dezember bei einem Autounfall im besetzten Westjordanland ums Leben gekommen, nachdem das Auto von der Polizei verfolgt worden war. (dpa/jW)