Wegen des Covers beschlagnahmt

imago images/ZUMA Press Für deutsche Behörden ein und dasselbe: Fahnen mit dem Zeichen der YPG sowie einer Abbildung des PKK-Vordenkers Abdullah Öcalan (Athen, 12.11.2019)

Der Zoll am Düsseldorfer Flughafen hat die komplette arabischsprachige Auflage eines wissenschaftlichen Buches über Abdullah Öcalan und die kurdische Frage beschlagnahmt. Seit dem 13. Oktober werden 500 Exemplare des Buches »Your Freedom and ­Mine: Abdullah Öcalan and the Kurdish Question in Erdogan’s Turkey« von der Zollbehörde festgehalten, meldete die kurdische Nachrichtenagentur Firat am vergangenen Mittwoch.

Das Kurdische Studienzentrum in Bochum hatte das von dem Soziologiedozenten Thomas Jeffrey Miley an der Universität Cambridge sowie dem an der Universität Udine in Italien lehrenden Geographen Federico Venturini zuerst 2018 auf Englisch herausgegebene Buch ins Arabische übersetzen lassen. Gedruckt wurde das Buch dann in Kairo und von dort per Post nach Deutschland geschickt. Weil auf dem Cover das Bild des Vordenkers der kurdischen Freiheitsbewegung Abdullah Öcalan zu sehen ist, beschlagnahmte dort der Zoll die Bücher. Gegen den Empfänger wurde zudem ein Strafverfahren eingeleitet.

Auf Demonstrationen sind Fahnen mit dem Bild Öcalans als Gründer der seit 1993 vom Bundesinnenministerium mit einem Betätigungsverbot belegten Arbeiterpartei Kurdistans PKK zwar häufig verboten, da sie nach Ansicht des Ministeriums den Zusammenhalt der PKK-Anhänger fördern und als Ersatzsymbol für die PKK-Fahne dienen. Doch weder die Werke Öcalans noch Schriften, die sich wissenschaftlich mit dessen Ideen auseinandersetzen, sind in Deutschland verboten. Allerdings gibt es immer wieder Versuche der Behörden, die Verbreitung solcher Schriften zu unterbinden. So wurde 2019 der Mezopotamien-Verlag in Neuss vom Bundesinnenministerium unter Verweis auf das seit 1993 bestehende Verbot der Arbeiterpartei Kurdistans wegen angeblicher Einbindung in die PKK-Strukturen verboten. Bei der Razzia im Verlag wurden tonnenweise Bücher und CDs, darunter neben den Werken Öcalans und Memoiren von Guerillakämpfern auch Klassiker der Weltliteratur in kurdischer Sprache, Kinder- und Sprachbücher beschlagnahmt.

Gegen diese politische »Zensur durch die Hintertür« hatten die Verlage Unrast in Deutschland, Edition 8 in der Schweiz und Mandelbaum in Österreich wichtige deutschsprachige Werke des verbotenen Verlages, darunter zentrale Schriften Öcalans, gemeinsam unter Herausgeberschaft eines breiten Kreises von Wissenschaftlern, Schriftstellern und Politikern als »Edition Mezopotamya« neu aufgelegt.