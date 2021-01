Pro Asyl fordert EU zu Aufnahme Geflüchteter auf

Brüssel. Wegen der Not Hunderter Geflüchteter in Bosnien-Herzegowina hat Pro Asyl der Europäischen Union Totalversagen vorgeworfen. Die Hilfsorganisation bezog dies sowohl auf die schlechte Unterbringung der Menschen in Bosnien als auch auf Berichte über sogenannte Pushbacks durch das benachbarte EU-Land Kroatien. »Die Grenzen müssen geöffnet und die frierenden Menschen innerhalb der EU aufgenommen werden«, forderte Pro-Asyl-Geschäftsführer Günter Burkhardt am Sonntag. Das Camp Lipa im Grenzgebiet zu Kroatien war vor einer Woche von den Mitarbeitern der Internationalen Organisation für Migration (IOM) verlassen worden, da die bosnischen Behörden es nicht winterfest gemacht hatten. Hunderte blieben bei Winterwetter ohne Obdach, bis die bosnische Armee in Lipa neue Zelte aufbaute. (dpa/jW)