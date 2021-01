Schutz für Assange gefordert

Hannah McKay/REUTERS Solidarität mit Assange am 30. Dezember 2020 in London

Vor der Gerichtsentscheidung über eine Auslieferung von Julian Assange von Großbritannien an die USA hat eine fraktionsübergreifende Arbeitsgruppe im Bundestag die Freilassung des Wikileaks-Gründers gefordert. Eine Überstellung Assanges an die USA »würde dessen Leben gefährden« und hätte »Präzedenzcharakter für andere Journalisten«, erklärte die Arbeitsgruppe am Sonntag. Das Gericht will seine Entscheidung an diesem Montag in London bekanntgeben.

»Sollte die Auslieferung juristisch beschieden werden, fordern wir die britische Regierung zum Schutz vor Verfolgung unliebsamer Journalisten auf, Julian Assange nicht an die USA auszuliefern und eine Überstellung des Wikileaks-Gründers an Washington zu verhindern«, sagten die Mitglieder der Bundestagsarbeitsgemeinschaft »Freiheit für Julian Assange« am Sonntag der Deutschen Presseagentur. Die Linken-Politikerin Sevim Dagdelen appelliert an die britische Regierung, selbst bei einem entsprechenden Justizurteil eine Auslieferung zu verhindern. Die Gerichtsverhandlung nannte sie einen »Schauprozess, der unter nahezu vollständigem Ausschluss der Öffentlichkeit stattfand«. Dagdelen will zu der Urteilsverkündung am Montag nach London reisen, wie ihr Büro mitteilte.

Die Gruppe verwies auch auf den kritischen Gesundheitszustand des Journalisten, der derzeit in einem britischen Hochsicherheitsgefängnis in Haft sitzt. Assange steht im Visier der US-Justiz, weil er geheimes Material von US-Militäreinsätzen im Irak und in Afghanistan veröffentlicht und so Kriegsverbrechen ans Licht gebracht hat. Bei einer Verurteilung nach dem Antispionagegesetz drohen dem Journalisten bis zu 175 Jahre Haft.

Auch Stella Moris, die Partnerin von Assange, warnte vor einer Überstellung an die USA. »Dort wartet ein schreckliches Vegetieren, eine Art lebenslange Todesstrafe, die Julian nicht lange überleben würde«, sagte die Anwältin dem Spiegel. »In Amerika würde Julian lebendig begraben.« Moris und Assange waren während seiner Zeit in der ecuadorianischen Botschaft in London, wo der Journalist Asyl genoss, ein Paar geworden. (AFP/dpa/jW)