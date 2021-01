Her mit dem Stoff!

Daniel Karmann/dpa-POOL/dpa Impfstoffverteilung, Terminvergabe, Priorisierung: Fehlstart für Jens Spahns Plan zur Immunisierung der Bevölkerung

Das Eigenlob kam wohl etwas verfrüht: »Das war ein guter Start«, freute sich Bundesgesundheitsminister Jens Spahn noch am Montag vor einer Woche im ZDF-»Morgenmagazin«. Einen Tag zuvor hatte die Immunisierung der Bevölkerung gegen das Coronavirus mit dem Vakzin der Unternehmen Biontech und Pfizer begonnen. Eine Woche später fällt das Urteil von Wissenschaftlern, Gesundheitsexperten und Politikern über die Impfkampagne der Bundesregierung verheerend aus. Bis zum Sonntag morgen vermeldete das Robert-Koch-Institut lediglich 238.809 Geimpfte, Schlusslicht ist Thüringen mit gerade einmal 810.

»Der Bundesgesundheitsminister hat bei der Impfpriorisierung versagt«, ließ Eugen Brysch, Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, am Sonntag gegenüber dpa wissen. Es sei Spahns Fehler gewesen, in der ersten Phase gleichberechtigt acht Millionen Menschen – Beschäftigte in Pflegeheimen und Menschen über 80 – auf eine Stufe zu stellen. Das Problem ist wie so oft der Föderalismus. Die zunächst als bundeseinheitliche Rufnummer zur Terminvergabe geplante Hotline 116 117 ist vielfach überlastet. Einige Länder wie Thüringen setzen auf eine eigene Telefonnummer. Für Millionen Alte, die zu Hause leben, gibt es unterdessen keine Möglichkeit, sich die begehrte Spritze geben zu lassen. Nichtmobile Menschen seien schlichtweg vergessen worden, so Brysch. »Konzepte für aufsuchende mobile Impfangebote verschwanden in den Schubläden der Länder und Kommunen.« Mit den Alleingängen der Länder bei der Information und Terminvergabe via Homepages, Apps, Anschreiben und Callcenter eskaliere jetzt die Lage.

Hinzu kommt, dass die meisten der 400 Impfzentren laut Spiegel-Informationen noch gar nicht geöffnet sind. Oder sie sind zwischenzeitlich wieder geschlossen worden. Beispiele aus Berlin: Das Impfzentrum in der Konzerthalle »Arena« im Bezirk Treptow öffnete zwar vor einer Woche, musste aber zwischen 31. Dezember und 3. Januar wieder dichtmachen – weil sich nicht genügend Menschen impfen lassen wollten, wie der Tagesspiegel schrieb. Der für vergangenen Dienstag geplante Start eines Impfzentrums im früheren Flughafen Tegel wurde hingegen abgeblasen. Aus Mangel an Impfstoff, für dessen Bereitstellung der Bund zuständig ist.

»Wir könnten deutlich mehr Menschen impfen, wenn mehr Impfstoff zur Verfügung stehen würde«, sagte Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) laut Redaktionsnetzwerk Deutschland vom Sonntag. Die Vorwürfe, es sei nicht genug bestellt worden, und zudem habe man sich zu sehr auf das Biontech-Pfizer-Produkt fixiert, werden lauter. Selbst Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) ist mittlerweile der Auffassung, Impfstoff »sogar in Lizenz bei anderen Firmen in Deutschland« herstellen zu lassen, wie er am Sonntag erklärte. Die Leopoldina-Neurologin Frauke Zipp sprach am Wochenende von einem »groben Versagen der Verantwortlichen«, und Jan Korte (Die Linke) forderte gegenüber dpa: »Es muss aufgearbeitet werden, warum der Impfstoff zu knapp ist und wo geschlampt wurde.«

Jens Spahn will Versäumnisse jedoch nicht erkennen: »Es läuft genau so, wie es geplant war«, sagte er RTL aktuell am Sonnabend. Für die Werbekampagne zur geplanten Massenimpfung mag das gelten, diese kostet laut Spiegel 25 Millionen Euro in zwei Phasen. Eingepreist ist offenbar auch bereits eine Verlängerung des Lockdowns in dieser Woche über den 10. Januar hinaus.