Nachschlag: Knalloranger Avatar

Manuel Lopez/KEYSTONE/dp Kann jetzt auch die gerade Bassdrum: Jean-Michel Jarre (Experte für alles, was klebt)

Immer schön neugierig bleiben. So wie der Elektronikexperte Jean-Michel Jarre. Der Exmann der großen Schauspielerin Charlotte Rampling hat gerade »Licht in den dunklen Tunnel der Coronakrise« (Jarre) gebracht – mit einer grandios verkitschten Lichtshow, die sich kein EDM-DJ in Las Vegas überzeugender hätte ausdenken können. Apro­pos: Die Faust recken kann Jarre auch sehr gut. Mein Vater hatte ­Jarres klebrige Synthiealben »Oxygène« (1976) und »Equinoxe« (1978) dereinst rauf- und runtergedudelt. Angeblich soll ich dazu getanzt haben. Jarre selbst ist inzwischen 72 Jahre alt, sieht aus wie frisch geliftet und hatte sich für Silvester also ganz was Verrücktes ausgedacht: Während der echte Musiker allein in seinem Pariser Studio mächtig in die Tasten haute und die Faust reckte, stand sein knalloranger Avatar an einem türkisfarbenen Mischpult in einer 3-D-Modellierung der zuletzt so unglückseligen Gotikkathedrale Notre Dame. Und reckte die Faust. Auf so einen Quatsch muss man erst mal kommen. (msa)