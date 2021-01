Weil gegen »Deutsche Stahl AG«

Salzgitter. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) sieht in einer möglichen Fusion von der Salzgitter AG und Thyssen-Krupp zur »Deutschen Stahl AG« keine Vorteile für den niedersächsischen Stahlkonzern. Die anhaltenden Spekulationen über ein Zusammengehen der beiden lenkten von der Herausforderung der Branche ab: den nötigen Milliardeninvestitionen in die CO2-arme Produktion von Stahl mit Hilfe von Wasserstoff statt Koks. »Wenn NRW sich nicht an Thyssen-Krupp beteiligen will, wird das seine Gründe haben«, wird Weil am Donnerstag von dpa zitiert. (dpa/jW)