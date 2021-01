Baubeginn für Fehmarnbelttunnel

Kopenhagen. Nach jahrelanger Verzögerung werden in Dänemark die Bauarbeiten an der neuen Fehmarnbeltquerung aufgenommen. Zum Start ins neue Jahr sollte am Freitag auf dänischer Seite mit den Arbeiten begonnen werden, wie das dortige Verkehrsministerium mitteilte. Der vorgesehene 18 Kilometer lange Tunnel von Fehmarn zur dänischen Ostseeinsel Lolland wird von Umweltverbänden heftig kritisiert. Unter anderem hatten sich zwei Naturschutzorganisationen und mehrere Fährunternehmen gegen die Planungen gewandt. (dpa/jW)