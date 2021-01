CDU: Merkels Landesverband für Merz

Schwerin. Bei der bevorstehenden Wahl eines neuen CDU-Bundesvorsitzenden kann der frühere Unionsfraktionschef Friedrich Merz auf breite Unterstützung aus dem Landesverband von Kanzlerin Angela Merkel, die als Unterstützerin der Kandidatur von NRW-Ministerpräsident Armin Laschet gilt, hoffen. »Die Delegierten aus Mecklenburg-Vorpommern werden sich mit großer Mehrheit für Merz entscheiden. Das entspricht auch der Stimmungslage an der Parteibasis«, sagte CDU-Landeschef Michael Sack am Freitag gegenüber dpa in Schwerin. Der neue Vorsitzende soll Mitte Januar gewählt werden. (dpa/jW)