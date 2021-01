»Brexit« ohne Jubelfeiern

Simon Dawson / Reuters Der große Jubel war es noch nicht: Leere Flaschen und Büchsen auf der Westminster Bridge in der Silvesternacht 2020

Der »Brexit« ist endgültig vollzogen: Großbritannien ist nach dem Bruch mit der Europäischen Union zum neuen Jahr auch aus dem EU-Binnenmarkt und der Zollunion ausgetreten. »Dies ist ein großartiger Moment für dieses Land. Wir haben die Freiheit in unseren Händen, und es liegt nun an uns, das Beste daraus zu machen«, sagte Premierminister Boris Johnson in seiner Neujahrsansprache ans britische Volk. Großbritannien könne Dinge nun anders machen – »und wenn nötig besser als unsere Freunde in der EU«.

Johnsons Euphorie teilte die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon nicht: »Schottland wird bald wieder in Europa sein«, schrieb sie auf Twitter. Sturgeon will ein neues Referendum über die Unabhängigkeit vom Vereinigten Königreich abhalten und bei einem positiven Ausgang Schottland wieder Mitglied der EU werden lassen.

Mit dem Jahreswechsel endete die elfmonatige Übergangsphase seit dem EU-Austritt, in der noch weitgehend die gleichen Regeln galten. Nun wurde die wirtschaftliche Scheidung vollzogen. In einem Gastbeitrag für den britischen Telegraph bezeichnete Johnson den in letzter Minute ausgehandelten Handelspakt mit der EU als »großen Gewinn für beide Seiten des Kanals«. Man könne nun endlich aufhören, sich über die EU aufzuregen.

Große »Brexit«-Jubelfeiern mussten coronabedingt ausbleiben. Die Hauptstadt an der Themse blieb in der Neujahrsnacht auffällig ruhig. Doch die Glocken der Turmuhr Big Ben, die eigentlich derzeit restauriert wird, schlugen um 23 Uhr Ortszeit (Mitternacht Brüsseler Zeit) ausnahmsweise, um die neue Ära einzuläuten.

Großbritannien war nach 47 Jahren Mitgliedschaft bereits Ende Januar 2020 aus der EU ausgetreten. Das Handels- und Partnerschaftsabkommen soll den Bruch verträglich gestalten. So gelten im Warenhandel auch künftig keine Zölle und Mengenbeschränkungen. Das Parlament in London billigte das Abkommen kurz vor dem Jahreswechsel im Rekordtempo, auf EU-Seite wird es vorerst vorläufig angewendet, weil die Zeit für die Abstimmung im EU-Parlament nicht reichte. (dpa/AFP/jW)