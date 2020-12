Nachschlag: Kakanien kriminell

imago images/SKATA Premiere im Wiener Stadtkino: Ein Eigenbrötler mit Vollbart und ein Spezialist für seelische Abgründe ermitteln (28.11.2019)

Zum Ende des Jahres noch etwas Fin de Siècle. In der ZDF-Mediathek findet sich derzeit die deutsch-österreichische Krimiserie »Vienna Blood«. Die spielt zwar im Wien des beginnenden 20. Jahrhunderts, aber das soll hier nicht stören, denn das Ende des 19. Jahrhunderts war da noch lange nicht vorbei. Nur die Verbrecher waren bereits andere. Deswegen muss die Polizei in der Hauptstadt Kakaniens neue Wege beschreiten. Ermittler Oskar Rheinhardt, Eigenbrötler mit Vollbart, muss Dr. Max Liebermann, junger jüdischer Arzt und Schüler Sigmund Freuds, zu Rate ziehen. Der erkennt hinter den Handlungen seiner Mitmenschen ihre seelischen Abgründe. Das prädestiniert ihn dazu, Täterprofile zu erstellen – die Lösung für Rheinhardts Probleme. Zusammen klären sie in einer Atmosphäre geprägt von Antisemitismus, Dekadenz und Irrationalismus einige Fälle auf. Gestört werden sie dabei von Karrieristen im Polizeiapparat, korrupten Politikern und deren Sponsoren aus der Industrie. (mik)