Der Italiener Giona A. Nazzaro übernimmt zum Jahreswechsel offiziell die Leitung des Filmfestivals in Locarno. Der 55jährige leitete bisher unter anderem die Sektion Kritikerwoche bei den Filmfestspielen in Venedig. Ab Januar führt der frühere Journalist nun eines der kleineren, aber sehr renommierten Filmfestivals in Europa. (dpa/jW)