Demonstration für Rechte von Geflüchteten

Der Flüchtlingsrat Hamburg ruft für Sonntag zu einer Demonstration auf:

Seit dem 13. November wird das sogenannte Ankunftszentrum in Rahlstedt nach einem vorhergehenden schweren Coronainfektionsgeschehen – das für davon betroffene, dort untergebrachte Menschen mit einer Vollquarantäne von ca. drei Wochen verbunden war – unter den bekannten mangelhaften und gesundheitsgefährdenden Lebensbedingungen für Geflüchtete weiterbetrieben. In der vergangenen Woche, d. h. nur ca. fünf Wochen später, sind jetzt Geflüchtete in den dezentralen Erstaufnahmeunterkünften in der Sportallee und der Harburger Poststraße weiteren schweren Coronaausbrüchen ausgesetzt. In diese Unterkünfte wurden in den letzten Wochen viele Geflüchtete aus dem sog. Ankunftszentrum umverteilt.

Für einen Teil der umverteilten Geflüchteten ist das bereits die zweite Vollquarantäne innerhalb weniger Wochen. Beide Unterkünfte sind Sammelunterkünfte, d. h. die Geflüchteten müssen zu mehreren Personen in einzelnen Zimmern, die an langen gemeinsam genutzten Fluren liegen, leben. Sie müssen, wie im Ankunftszentrum in Rahlstedt, gemeinsame Toiletten- und Duschräume nutzen und zusammen in einer Kantine essen. (…)

Gerade für geflüchtete Menschen, bei denen nicht ausgeschlossen werden kann, dass sie unter Kriegs- und Fluchttraumata leiden, besteht neben der akuten Ansteckungsgefahr mit SARS-2 unter diesen Umständen die erhebliche Gefahr einer Retraumatisierung, wovor das RKI ausdrücklich warnt. Das legt den Verdacht nahe, dass die Verantwortlichen die physische und psychische Unversehrtheit der Betroffenen zumindest leichtfertig aufs Spiel setzen.

Hiergegen wollen wir am 3. Januar ab 13.30 Uhr vor dem sog. Ankunftszentrum im Bargkoppelstieg 14 protestieren und unsere Solidarität mit den dort untergebrachten Menschen bekunden. Wir fordern, dass geflüchtete Menschen ab sofort effektiv geschützt werden. Dafür müssen Hotels und vorgehaltene, nicht belegte Unterkünfte für Geflüchtete geöffnet werden. Die ZEA Rahlstedt und die Sammelunterkünfte der Erstaufnahme und Folgeunterbringung müssen geschlossen werden.

Am Sonntag wird vor der Gronauer Urananreicherungsanlage eine Trauermahnwache stattfinden, wie der Arbeitskreis Umwelt (AKU) Gronau am Mittwoch mitteilte:

Der Arbeitskreis Umwelt (AKU) Gronau und weitere Organisationen trauern um Raschid Alimow, der am 17.12.2020 im Alter von nur 40 Jahren in Russland an einer Coronaerkrankung gestorben ist. Als international aktiver Atomkraftgegner war Raschid Alimow auch mehrfach in Gronau, um gegen die umstrittenen und gefährlichen Uranmülltransporte von Gronau nach Russland zu demonstrieren. Zuletzt war er im Herbst 2019 in Gronau.

Gemeinsam mit dem Aktionsbündnis Münsterland gegen Atomanlagen veranstaltet der AKU Gronau zum Gedenken an Raschid Alimow am Sonntag (3.1.2021) vor der Gronauer Urananreicherungsanlage eine Trauermahnwache (Röntgenstraße 4). »Zur Beerdigung nach Russland konnten wir nicht fahren. Aber die Möglichkeit der gemeinsamen Trauer ist wichtig«, so der AKU Gronau in einer Pressemitteilung. Beginn der Trauermahnwache ist um 13.30 Uhr.