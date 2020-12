Unterdrückte Wahrheiten

Dominic Lipinski/PA Wire/dpa Wikileaks-Gründer Julian Assange am 13. Januar 2020 in London

Das Jahr endet für den Gründer der Enthüllungsplattform Wikileaks, Julian Assange, wie es begonnen hat: in Isolationshaft, ein Urteil im von den USA angestrebten Auslieferungsverfahren erwartend. Dieses soll am 4. Januar ergehen. Sollte dem Anliegen Washingtons stattgegeben werden, erwartet Assange ein Verfahren in den USA, das von einem aus Angehörigen der »Sicherheitsdienste« bestehenden Gremium, dem Bundesgericht des Eastern District of Virginia, auch als »Spionagegerichtshof« bekannt, beurteilt werden soll. Eine Verurteilung in allen 18 Anklagepunkten nach dem US-Spionagegesetz aus dem Jahr 1917 bedeutet 175 Isolationshaft in einem US-Hochsicherheitsgefängnis für den gebürtigen Australier und preisgekrönten Journalisten, dessen einziges »Verbrechen« die Veröffentlichung einer Unmenge von Daten ist, die unter anderem US-Kriegsverbrechen im Irak und Afghanistan bezeugen.

Die Verteidigung Assanges wird zwar in Berufung gehen, wie Rechtsanwältin Jennifer Robinson im Oktober ankündigte, notfalls bis zum Europäischen Gerichtshof. Bis dahin wird das mutmaßlich bereits feststehende Urteil, wie schon die richterlichen Einzelentscheidungen im Prozess dieses Jahres, dafür sorgen, dass der 49jährige auch weiterhin keinen Kontakt zu Anwälten, Familie und Unterstützenden haben kann. Seit dem Ausbruch der Coronapandemie ist dem wegen »Fluchtgefahr« seit 15 Monaten »präventiv« in Haft gehaltenen Journalisten kein Besuch genehmigt worden.

Psychologische Folter

Der Versuch, Assange zu zermürben, entspricht psychologischer Folter, wie es UN-Sonderbeobachter Nils Melzer bereits im vergangenen Sommer und seither immer wieder angeprangert hat. Keine Heizung im beginnenden Winter, die zugigen Fenster notdürftig mit Büchern versiegelt, wie Assanges Verlobte Stella Morris via Twitter dokumentiert, und seit Monaten als chronisch Lungenkranker dem in Belmarsh wie in anderen Haftanstalten sich ausbreitenden Coronavirus ausgesetzt. Anfang Dezember hieß es, dass 65 der rund 160 Inhaftierten in Assanges Gefängnistrakt positiv getestet wurden.

Öffentlicher Druck

Der öffentliche Druck ist unterdessen weiter gewachsen. Nachdem der Hashtag »#PardonAssange« auf Twitter die Runde gemacht hatte, erneuerte auch Melzer seinen Appell und forderte US-Präsident Donald Trump auf, Assange zu begnadigen. Sogar die stark rechte Republikanerin und ehemalige Anwärterin auf das Vizepräsidentenamt, Sarah Palin, revidierte zuletzt ihre Meinung bezüglich des Journalisten. Auf Seite der Demokratischen Partei setzt sich seit einiger Zeit Tulsi Gabbard für Assange ein und fordert dessen Begnadigung neben der des in Russland im Exil lebenden Whistleblowers Edward Snowden.

Auch auf parlamentarischer Ebene hat sich in diesem Jahr etwas bewegt. Nicht nur in der BRD bildete sich zuletzt eine parteiübergreifende Arbeitsgruppe, um Druck für eine Freilassung Assanges aufzubauen. Zuvor war dies schon in Großbritannien selbst und in Australien sowie zahlreichen weiteren Ländern geschehen. Zudem setzten sich Staatschefs, Expräsidenten, Politiker und Anwälte in Petitionen und offenen Briefen dafür ein.

Es bräuchte indes nur eine unabhängige Rechtsprechung in Großbritannien, die sich danach richtet, was in dem Auslieferungsabkommen zwischen London und Washington festgehalten ist: keine politisch motivierte Überstellung. Die vorsitzende Richterin Vanessa Baraitser hat allerdings in dem Auslieferungsverfahren bewiesen, dass Neutralität von den hinter dem Prozess stehenden Regierungen nicht gewünscht ist. Um nur einige Anzeichen zu nennen: Die Prozessbeobachtung unter anderem durch »Reporter ohne Grenzen« wurde verhindert; das Vortäuschen »technischer Probleme«, dank derer den zumindest online zugelassenen Journalisten, Assange und der Verteidigung selbst das Verfolgen von Zeugenaussagen unmöglich gemacht wurde; oder aber die Entscheidung, den Zeugen der Verteidigung nur 30 Minuten Zeit für die Vernehmung zu gestatten, Kreuzverhöre der Anklage jedoch auf bis zu vier Stunden auszudehnen. Diese Zeit nutzten die US-Anwälte einzig für den Versuch, die als Experten in ihrem Fachgebiet Einberufenen zu diskreditieren. Schon vor dem Beginn der entscheidenden Anhörungsphase hatte die US-Seite versucht, die Verteidigung mit einer »ersetzenden Anklageschrift« aus dem Rennen zu werfen. Die Anwälte, die erst kurz vor Prozessbeginn Einblick in die neue und am ersten Verfahrenstag stattgegebene Anklageschrift erhielten – Assange selbst wurde diese Ehre nicht zuteil – hatten keine Möglichkeit, sich auf die darin neu hinzugekommenen Punkte einzustellen bzw. entsprechende Zeugen vorzuladen.

Ausspioniert und drangsaliert

Der Fall Assange steht exemplarisch für sich über dem Recht wähnende Regierungen. Und warum? Sie alle sind in irgendeiner Form an den Kriegsverbrechen der USA beteiligt: Großbritannien, Schweden und Australien. Ecuador, in dessen Londoner Botschaft Assange über sieben Jahre politisches Asyl gefunden hatte, brauchte nur Geld, das dem Land von IWF und Weltbank kurz vor dessen Verhaftung zugesagt worden war. Lenín Moreno, seit 2017 Präsident des Landes und in zunehmendem Maße nach rechts gerückt, stellte sich Anfang 2019 willfährig zur Verfügung. Zudem wurde Assange, wie der seit vergangenem Jahr nach Anzeige des Journalisten laufende Prozess am Obersten Gericht Spaniens gegen das sogenannte Sicherheitsunternehmen UC Global erwiesen hat, über zwei Jahre lang in allen Bereichen seines Lebens ausspioniert.

Tiefpunkt auf deutscher Seite: die versuchte Unterdrückung der Zeugenaussage des Deutschlibanesen Khaled El-Masri, die letztlich nicht von ihm persönlich und nur ohne Folterbeschreibung vorgetragen wurde. Was Assange den drohenden Ausschluss vom Verfahren einbrachte: »Ich werde es nicht zulassen, dass die Zeugenaussage eines Folteropfers von diesem Gericht zensiert wird«, rief er in den Gerichtssaal. El-Masri bezeugte nicht nur US-Verbrechen an seiner Person, sondern auch die tatkräftige Mitwirkung Berlins daran. Entsprechend hält Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) die Fahne hoch für das Verfahren gegen Assange. Er streitet weiterhin ab, »dass es sich um Verstöße gegen internationales Recht sowohl bei der Unterbringung als auch bei der Behandlung von Julian Assange handelt«.