Wetterdienst: 2020 zu warm und zu trocken

Offenbach. Das Jahr 2020 ist vorläufigen Ergebnissen zufolge in der Bundesrepublik das zweitwärmste seit Beginn der Aufzeichnungen gewesen. Das teilte der Deutsche Wetterdienst am Mittwoch in Offenbach mit. Die Durchschnittstemperatur betrug demnach 10,4 Grad Celsius. Damit liegt 2020 knapp hinter dem Rekordjahr 2018, in dem die mittlere Temperatur 10,5 Grad Celsius betrug. 2020 sei zudem das dritte zu trockene Jahr in Folge gewesen. Vor allem im Frühjahr blieben Niederschläge aus und sorgten regional für staubtrockene Böden. Nur etwa die Hälfte der üblichen Regenmengen fielen nach Angaben des Wetterdiensts zwischen März und Mai im deutschlandweiten Schnitt. (dpa/jW)