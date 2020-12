Allen Bossen einen guten Flug ins neue Jahr!

Shutterstock/Reuters/jW Hat jede Bodenhaftung verloren: Wer stoppt den Höhenrausch von Amazon-Chef Jeffrey Bezos?

Der Befund ist eindeutig – die Klassenspaltung hat sich 2020 vertieft. Ein Beispiel aus Übersee, da wo Amazon-Gründer Jeffrey Bezos und Tesla-Boss Elon Musk herkommen: Die 650 Gigareichen der Vereinigten Staaten besitzen zusammen mehr als vier Billionen US-Dollar. Corona bedeutet für sie weitere Reichtumsanhäufung. Indes nur für sie. Ihr Vermögen ist fast doppelt so hoch wie das gesamte der ärmeren Hälfte der rund 330 Millionen Einwohner des Landes, ermittelte jüngst die Nichtregierungsorganisation Amerikaner für Steuergerechtigkeit (ATF). Und zu dieser Realität gehört auch Ernährungsarmut. Jeder achte US-Bürger hat nicht genug zu essen.

Kapitalverbrecher wüten selbstredend auch hierzulande. Ein Schurkenstück: Industrielle prellen den Fiskus – und zwar nicht zu knapp. Nach Berechnungen des unternehmernahen Ifo-Instituts entgehen dem Staatshaushalt jährlich Milliardensummen. Allein die 333 größten deutschen Multis tricksen, was das Zeug hält. Das Leib- und Magenblatt des deutschen Kapitals, die FAZ, berichtete kürzlich, dass dadurch ein Steuerschaden von rund 1,6 Milliarden Euro entsteht, jährlich wohlgemerkt. Kein Pappenstiel, und doch nur ein Kavaliersdelikt. So entfielen laut FAZ insgesamt 47 Milliarden Euro – das sind neun Prozent der globalen Gewinne deutscher Firmen – auf Tochtergesellschaften, die in Steueroasen einen Briefkasten haben.

Die Einnahmeverluste durch Steuerschlupflöcher hindern die Staatshaushälter nicht, Großkonzerne mit milliardenschweren Krisenhilfen zu päppeln. Lufthansa oder die Deutsche Bahn etwa. Finanzmittel, die ohne Gegenleistung ausgeschüttet werden – denn: Jobgarantien erhalten Beschäftigte nicht. Im Gegenteil, »Personalkosten« werden zusammengekürzt. Die Folge: Unter denen, die ihre Arbeitskraft verkaufen müssen, grassiert bisweilen pure Existenzangst.

Noch ist er oft sporadisch, es gibt ihn aber: den Widerstand von unten gegen die Klassenangriffe von oben. Kampagnen gegen Leiharbeit und Werkverträge beim Fleischmagnaten Tönnies, lokale Betriebskämpfe wie bei Haribo im westsächsischen Wilkau-Haßlau, aber auch Streikwellen in Versandzentren des Onlineriesen Amazon. Es sind Vorboten für mehr Gegenwehr, hoffentlich.

In Berlin wurde das »Scheißjahr« mit einem Protestumzug verabschiedet. Unter dem Slogan »FCK 2020. Für ein besseres Morgen!« zogen am Mittwoch rund tausend Demonstranten vom Nettelbeckplatz im Wedding zum Rosa-Luxemburg-Platz nach Mitte. Das Motiv ist klar: Die Reichen sollen für die Krise zahlen. Geld ist schließlich genug da – nur eben falsch verteilt. Und die Herren Bezos und Musk müssen wissen: Bilanziert wird am Schluss.