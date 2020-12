Nicht um jeden Preis

imago images/GEPA pictures Emotionaler Sieg: Mikaela Shiffrin wird in Courchevel von ihren Gefühlen überwältigt (14.12.2020)

Der turbulenten Coronasaison der Alpinen Skiläufer wurde am Montag ein weiteres Kapitel hinzugefügt. Beim Riesenslalom der Damen am Semmering in Niederösterreich wurde der zweite Durchgang abgesagt. Das passiert alle zehn Jahre einmal. Schuld waren starke Windböen. Das Rennen fällt aus der Wertung. Bitter für die Halbzeitführende Petra Vlhova aus der Slowakei.

Vlhova führt auch im Gesamtweltcup. Die Aufmerksamkeit richtet sich jedoch auf eine ihrer Konkurrentinnen. Die US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin (25) ist eine der ganz Großen ihres Sports. Mit 17 Jahren gewann sie ihren ersten Slalom-Weltmeistertitel. Unter den ersten 30 der gegenwärtigen Weltrangliste ist die jüngste Läuferin 21.

Shiffrin ist mittlerweile vierfache Slalom-Weltmeisterin sowie Slalom-Olympiasiegerin. Dazu kommen ein WM-Titel im Super-G und eine olympische Goldmedaille im Riesenslalom. In Weltcuprennen war sie 67mal erfolgreich. In der ewigen Rangliste liegt sie damit nur noch hinter ihrer Landsfrau Lindsey Vonn (82 Siege) und dem legendären Ingemar Stenmark (86).

Ihren bisher letzten Sieg feierte Shiffrin beim Riesenslalom in Courchevel am 14. Dezember. Dieser Sieg war ein ganz besonderer. Denn es war ihr erster nach einer langen Rennpause, die für Shiffrin schon vor Corona begann.

Anfang Februar weilte Shiffrin für Rennen in Europa. Den Gesamtweltcup führte sie überlegen an. Dann ereilte sie die Nachricht vom Unfalltod ihres Vaters Jeff in Colorado. Shiffrin reiste in die USA zurück. Sechs Wochen später hatte sie ihre Führung im Gesamtweltcup verloren. Als sie wieder ins Weltcupgeschehen einsteigen wollte, kam Corona dazwischen. Die Saison wurde abgebrochen und die Italienerin Federica Brignone zur Siegerin gekürt.

Die Skigemeinde musste also bis zur diesjährigen Saison auf Shiffrins Comeback warten. Doch beim Auftakt in Sölden im Oktober fehlte sie aufgrund einer Rückenverletzung. Erst am 21. November, beim Slalom im finnischen Levi, war es soweit. Hinter Vlhova belegte Shiffrin Rang zwei. Die Rückkehr war emotional. Ihren Gefühlen freien Lauf ließ Shiffrin allerdings erst nach dem Sieg in Courchevel. Bei der Siegerehrung weinte sie ungehemmt, bei den anschließenden Interviews bekam sie kaum ein Wort heraus. Viele priesen ihre Offenheit. Doch es gab auch Stimmen, die Shiffrins öffentliche Trauerbewältigung in Frage stellten – nicht zuletzt mit Verweisen auf ihre Konten in den sozialen Medien. Dort ist ihr Vater sehr präsent. Shiffrin lädt Filmaufnahmen mit ihm hoch, liest seine Lieblingsgedichte und sammelt Geld für eine Stiftung, die seinen Namen trägt.

Auf die Interviews in Courchevel hätte Shiffrin sicherlich verzichten können, wenn sie sich nicht zu ihnen in der Lage sah. Ihr die »Ausbeutung« des Familienschicksals vorzuwerfen, geht jedoch ziemlich weit. Wie Menschen ihre Trauer verarbeiten, ist ihre Sache. Sie heischt nicht um jeden Preis um Aufmerksamkeit, sie gilt als bescheiden und reflektiert. Shiffrin übte wiederholt Kritik an der Regierung Donald Trumps und dem Rassismus in den USA. Dezent, aber immerhin. In einem Sport, in dem politische Stellungnahmen quasi tabu sind, ist das bemerkenswert.

Die sozialen Medien stellen hohe Anforderungen an Personen des öffentlichen Lebens. Dazu gehören auch Skirennläuferinnen. Am 18. Dezember durchschlug die Österreicherin Nicole Schmidhofer beim Abfahrtslauf in Val d’Isere einen Schutzzaun und zog sich eine Knieverletzung zu, die sie für den Rest der Saison außer Gefecht setzt. Wenige Tage später lächelte sie auf Pressefotos von ihrem Krankenbett, auf dem Kopf die Wollmütze eines Sponsors, in der Hand die Trinkflasche eines anderen, dahinter eine Sponsorenwand und daneben ein Paar Rennski. Auf Kritik reagierte Schmidhofer verwundert. Ihre Sponsoren würden schließlich immer zu ihr halten.

Shiffrin hat als Superstar etwas mehr Spielraum. Der Verwertungslogik, die mittlerweile in die persönlichsten Bereiche der Athleten vordringt, entkommt jedoch auch sie nicht.