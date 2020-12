Doppelt geknechtet

imago stock&people Reduziert auf die reproduktiven Tätigkeiten – die Wohnung in Schuss halten und die Kinder versorgen. So sah es lange Zeit aus und ist auch heute noch nicht verschwunden – das bürgerliche Rollenbild der Frau

Die Pandemie schränkt die Bewegungsfreiheit der Menschen ein. Sie sind gehalten, zu Hause zu bleiben. Doch mit welchen Konsequenzen? Zur Arbeitsbelastung im Homeoffice kam, als mit dem Lockdown auch die Schulen schlossen, die Betreuung der Kinder, deren Unterhalt und deren Unterrichtung hinzu. Viele Mütter reduzierten ihre Arbeitszeit oder standen im Homeoffice unter Dauerstress. Auffällig daran ist, dass es weit überwiegend Frauen waren, die die sonst durch öffentliche Einrichtungen geleistete Kinderversorgung wie selbstverständlich übernahmen. Frauen, das zeigt die Coronalage noch einmal deutlich, werden in der bürgerlichen Gesellschaft nach wie vor für die Kinderversorgung und andere Fürsorgetätigkeiten verantwortlich gemacht. Bisweilen lässt sich zur Rechtfertigung für diesen Umstand die biologistische Begründung hören, das liege in der Natur der Sache. Die Frau besitzt die Fähigkeit zu gebären und habe daher auch die Versorgung nach der Geburt zu übernehmen. Manchmal wird Weiblichkeit anhand von kulturellen Umständen und der Sozialisation konstruiert – usw. usf. All diese Begründungsmuster formulieren Ansprüche an die Frau der bürgerlichen Gesellschaft. Diese Konstruktion von Weiblichkeit mit ihren Zwängen, wie dem, die Kinder widerspruchslos zu versorgen, wenn von heute auf morgen alle Schulen und andere öffentliche Einrichtungen schließen, und dabei sich selbst und die eigenen (selbstgewählten) Tätigkeiten zu vernachlässigen, lässt sich unter dem Begriff des Hausfrauenmodells zusammenfassen, dessen Konstruktion in die Zeit des Entstehungsprozesses der bürgerlichen Gesellschaft fällt. Die Diskussion um die Fürsorgetätigkeiten unter frühen Feministinnen ist beinahe genauso alt wie die Anwendung des Hausfrauenmodells selbst.

Zwänge der bürgerlichen Gesellschaft

Die Hausarbeitsdebatte ist ein wesentlicher Teil feministischer Theorie und Praxis. In ihr wird die Komplexität der Frauenfrage transparent, weil die Hausarbeit zunächst alle Frauen in der Zuweisung dieser Tätigkeiten gleichmacht, während sich in der Ausübung und der Möglichkeit zur Auslagerung dieser Tätigkeiten die Fragen von Klasse und »Race« stellen und damit das zuvor geeinte Subjekt Frau spaltet.

Zugrunde liegt dabei die Entwicklung der kapitalistischen Produktionsweise. Als Arbeit und Lebensweise der Individuen vorkapitalistisch organisiert waren, existierte das Hausfrauenmodell in seiner heutigen Form nicht. Die Unfreien der Feudalgesellschaft waren gleichermaßen verpflichtet, den Hof instand zu halten, den Familien zugleich als Wohn- und Arbeitsraum nutzten. Aus dieser Situation ergab sich zwar die Notwendigkeit der Arbeitsorganisation innerhalb der Familie, die jedoch nicht nur vom männlichen Familienoberhaupt übernommen wurde. Beide Elternteile verfügten über die Arbeitskraft ihrer Kinder und verteilten die anfallenden Arbeiten auf die Familienmitglieder. Lebensnotwendige Tätigkeiten, wie die Feldarbeit, die zur verpflichtenden Abgabe an den Feudalherren und zur eigenen Versorgung nötig waren, und Tätigkeiten rund um die eigene Behausung waren gleichwertig. Sie waren beide zur Reproduktion der Familie nötig, wobei die Frau die Arbeiten im Haus und der Mann die Arbeiten außerhalb des Hauses verrichtete.

Erst die Industrialisierung unter kapitalistischen Vorzeichen brachte Änderungen. Die Arbeit wurde nicht mehr im Privaten organisiert, sondern in die Fabriken ausgelagert. Wesentliche, lebensnotwendige Produkte wurden durch diese neue Art der Herstellung in Fabriken zu Waren, die Werktätigen zu Lohnarbeitern. Die besitzlosen früheren Leibeigenen (auch Kinder) wurden in das System der kapitalistischen Lohnarbeit gepresst, um ihren Lebensunterhalt bestreiten zu können. In der besitzenden Klasse hingegen entstand die bürgerliche Familie, in der die Frau des Kapitalisten für die Versorgung des Haushalts, des Mannes und der Kinder verantwortlich gemacht wurde.

In der arbeitenden Klasse hingegen existierte dieses Familienmodell zunächst nicht. Zur Zeit der ersten großen Streiks und Arbeiteraufstände gab es Industriezweige, in denen fast nur Frauen beschäftigt waren, in Deutschland war das vor allem die Textilindustrie. Arbeiterinnen organisierten sich und verbanden sich mit den Arbeitern. Lange waren beide gegeneinander ausgespielt worden, lange war kein gemeinsamer Arbeitskampf möglich gewesen, da männliche Arbeiter den Ausschluss der Frauen aus der Lohnarbeit forderten: Frauen galten ihnen als Konkurrenz und Lohndrücker auf dem Arbeitsmarkt. Die Frauen wiederum sahen darin die Gefahr einer Prekarisierung und Abhängigkeit von ihrem jeweiligen Mann, da dieser zum alleinigen Ernährer der Familie würde.

Als infolge der Kämpfe gegen die rücksichtslose Ausbeutung der Arbeitstag limitiert, die Kinderarbeit reduziert wurde und die Frauen wieder weitestgehend von der Lohnarbeit ausgeschlossen wurden, hielt das Modell der bürgerlichen Familie schließlich auch in der arbeitenden Klasse Einzug, konnte aber nicht in dem Maße durchgesetzt werden, wie es in der besitzenden Klasse vermöge ihres Reichtums möglich war. Bis heute arbeiten Frauen aus der besitzlosen Klasse in und außerhalb des Hauses. Was also die Frauen auf der ganzen Welt eint, ist die Unterwerfung unter das Hausfrauenmodell und die damit verbundene Konstruktion von Weiblichkeit. Dieser Umstand sowie die politisch-ökonomischen Voraussetzungen der doppelten Knechtung der Frauen machen die Hausarbeitsdebatte, die insbesondere in den 1970er Jahren weltweit geführt wurde, zum wesentlichen Teil feministischer Theorie und Praxis.

Lohn für Hausarbeit?

Es gibt verschiedene Ansätze, das Problem der doppelten Knechtung der Frauen in Lohnarbeit und Hausarbeit anzugehen. Gemeinsam ist allen Lösungsansätzen, bürgerliche Versuche einer Verbesserung der Situation der Frauen als unzureichend zurückzuweisen. Die marxistischen Feministinnen Mariarosa Dalla Costa und Selma James fordern seit Jahrzehnten, die Hausarbeit zu entlohnen¹ und gründeten 1972 zu diesem Zweck die Bewegung »Wages for Housework«, der sich später auch Silvia Federici anschloss.² Ihre Forderung begründen sie mit dem Argument, dass diese überwiegend von Frauen geleistete Arbeit eine wesentliche Voraussetzung der kapitalistischen Produktionsweise darstellt. Die Entlohnung des männlichen Arbeiters inkludiert demnach die unsichtbare Tätigkeit seiner Frau, die für seine Reproduktion und die der Familie sorgt. Die reproduktive Arbeit ist nach Dalla Costa und James eine produktive Tätigkeit, da ohne sie die Lohnarbeit nicht möglich wäre, ohne sie der Lohnarbeiter nicht funktioniere, was den Kapitalisten schließlich selbst auf die Füße fallen würde.³ Die von der frühen Arbeiterbewegung erkämpfte Trennung zwischen öffentlich und privat, erleichterte zwar den Arbeitsalltag durch seine Limitation und die dadurch möglich gewordene Regeneration zu Hause, schuf aber gleichzeitig ein absolutes Abhängigkeitsverhältnis zwischen der erwerbslosen Hausfrau und ihrem Mann bzw. sorgte für eine doppelte Knechtung der Frauen – sowohl zu Hause als auch in der Lohnarbeit. Ein solcher Lohn für Hausarbeit, so die Annahme, würde Frauen von der Abhängigkeit vom männlichen Lohn emanzipieren und in eine bessere ökonomische Lage versetzen.⁴

James und Dalla Costa waren sich der mit dieser Forderung einhergehenden Probleme bewusst, insbesondere des Widerspruchs zwischen einem reformistischen Ansatz und dem eigentlich dahinterliegenden revolutionären Anspruch ihrer Kritik. Sie erkannten, dass diese reformistische Forderung negative Konsequenzen wie die Verstärkung der doppelten Knechtung der Frau, die Anbiederung an die bestehende Ordnung, die durch Arbeitsteilung und Lohnarbeit entstand, und die Festigung des Hausfrauenmodells durch Bezahlung nach sich ziehen kann. Angesichts dieser Widersprüche gab es für beide nur die notwendige Schlussfolgerung, die kapitalistische Produktionsweise zu überwinden.⁵ Die Lohnforderung und die Androhung, sich der Hausarbeit kollektiv zu verweigern, würden sichtbar machen, dass weibliche Fürsorgetätigkeiten für die Reproduktion kapitalistischer Verhältnisse unverzichtbar seien.⁶

Eine zentrale Frage war dabei, ob Hausarbeit produktiv oder unproduktiv sei. Dalla Costa hatte schon 1972 in dem Aufsatz »Die Macht der Frauen und der Umsturz der Gesellschaft« argumentiert, dass die Hausarbeit nur scheinbar außerhalb der kapitalistischen Produktion vonstatten gehe. Da Hausfrauen die für die Produktion entscheidende Ware Arbeitskraft produzierten, seien sie ausgebeutete »produktive Arbeiter« im strengen Sinn, da sie Mehrwert produzierten, dessen Aneignung mit der Lohnzahlung an den Arbeiter-Ehemann erfolge, der dadurch zum Werkzeug der Ausbeutung der Frau werde.

Für die feministische Marxistin Frigga Haug wiederum spielt die Frage nach produktiver oder unproduktiver Hausarbeit keine entscheidende Rolle. Ihr Argument zielt vielmehr auf die ordnunggebende Komponente kapitalistischer Verkehrsformen: die Arbeitsteilung und die daraus erwachsene Trennung der Geschlechter, die sich in der Spaltung von öffentlich und privat vollende. Frauen, die ihre Tätigkeit im Privaten ausüben, würden hinter den Mauern des Familienheims unsichtbar. Sichtbar und bestimmend für die Lebensweise der Subjekte sei dagegen die öffentliche Arbeitsteilung in Gestalt der Lohnarbeit. Notwendige Lebensmittel würden zwar in der Sphäre der Öffentlichkeit als Waren zum Zwecke der Kapitalakkumulation produziert, deren Verarbeitung und Verzehr aber von den Hausfrauen im Privaten besorgt. Dort finde mithin die Reproduktion des Lebens statt. Der eigentliche, ursprüngliche Zweck, die Reproduktion des Lebens, wird im Kapitalismus der Produktion des zum Tauschwert gemachten notwendigen Gebrauchswerts Lebensmittel untergeordnet. Die Warenproduktion gerät zum Selbstzweck, die zum Erhalt des Menschseins notwendigen Tätigkeiten zu seinem bloßen Mittel. Infolge dieser Zweck-Mittel-Verkehrung wird die vor allem von Frauen geleistete reproduktive Arbeit, werden die Frauen selbst an den Rand gedrängt. Deren Arbeit gerät zum Hinterland der Lohnarbeit: unsichtbar und abgewertet.⁷

Materialistischer Feminismus

Die Bürgerrechtlerin und Philosophin Angela Davis beharrt im Gegensatz zu Frigga Haug auf der Streitfrage, ob die Hausarbeit unter kapitalistischen Bedingungen nun produktiv sei oder nicht. Für Davis gilt sie als unproduktiv, da sie keinen Mehrwert schafft, der angeeignet und angehäuft werden kann.⁸ Die Forderung nach einem Lohn für die Hausarbeit lehnt sie ab, da sie einer Bestätigung der Konstruktion von Weiblichkeit im Sinne des Hausfrauenmodells gleichkomme, was zugleich bedeute, dass Frauen in der Sphäre des Privaten eingesperrt blieben, wo sie stumpfe, einfältige Tätigkeiten auszuüben hätten. Auf diese Weise werde Frauen der Zugang zu Tätigkeiten der Selbstverwirklichung weiter erschwert.⁹ Davis geht angesichts der herrschenden kapitalistischen Produktionsweise zudem davon aus, dass sämtliche Formen unproduktiver Arbeit nur durch Intervention des Staates oder das Zugeständnis der herrschenden Klasse entlohnt werden können. Ein solcher Lohn, das zeige das Beispiel der überwiegend schwarzen Dienstmädchen (Maids) in den USA, würde sehr gering ausfallen.¹⁰ Im Privaten werde die Knechtung und die Ausbeutung dieser Maids unsichtbar, ein Zusammenschluss zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen aufgrund der Vereinzelung im Privaten und ihrer unmittelbaren Abhängigkeit von ihren Herren schier unmöglich.¹¹

Das Eindringen bürgerlicher Ideologie in den Feminismus bzw. die Entstehung eines liberalen Feminismus haben die Hausarbeitsdebatte und insbesondere die Haltung einer radikalen Verweigerung marginalisiert. Erst in den vergangenen zehn Jahren wurde die Frage mit dem Erstarken des sogenannten materialistischen Feminismus wieder aufgeworfen. Materialistischer Feminismus meint die Inklusion materialistischer Per­spektiven in den Feminismus als Reaktion auf die Kulturalisierung von feministischer Theorie und Praxis, die auf eine Anbiederung an die bürgerliche Gesellschaft hinauslief und die Frauenfrage kaum gänzlich zu fassen vermochte. Diese neue Bewegung versucht, diesen inzwischen auf kulturelle Fragen reduzierten Feminismus mit dem Marxismus zusammenzuführen, dessen durchaus vorhandene androzentrische Tendenzen überwunden werden sollen. Unmissverständlich wird dabei die Notwendigkeit der Überwindung der kapitalistischen Produktionsweise formuliert und der Klassenkampf, in dem auch die Frauenfrage aufgehoben ist, als unverzichtbares Mittel angesehen.

Dieser neue materialistische Feminismus geht sehr wohl davon aus, dass Hausarbeit produktiv sei, insofern sie die notwendige Voraussetzung der Lohnarbeit darstellt. Die alte Hausarbeitsdebatte wurde dabei erweitert, da die reproduktive Arbeit immer stärker ausgelagert wurde und ein meist weiblich besetzter Niedriglohnsektor in der Carearbeit entstand. Die Diskussionen über diese Frage verlaufen ähnlich wie schon in der Hausarbeitsdebatte: Der niedrige Lohn in diesem Sektor wird mit der Unmöglichkeit einer Effizienzsteigerung in den Fürsorgetätigkeiten begründet, und die meisten Auslagerungen der reproduktiven Tätigkeiten werden mit öffentlichen Geldern finanziert. Privatisierung heißt hier noch stets, dass sich die Qualität der geleisteten Fürsorge verschlechtert und Beschäftigungsverhältnisse prekär sind.

Andere Gesellschaft

Eine konsequente Auslagerung der reproduktiven Arbeiten und eine Entlastung derer, die Fürsorgetätigkeiten leisten, scheitert an den herrschenden gesellschaftlichen Bedingungen. Eine Intervention des Staates bei Kostenübernahme der Kinderversorgung, die Art und Weise, wie in der Bundesrepublik Versorgung organisiert ist, scheitert wiederum am Interesse der herrschenden Klasse, die Ausgaben für diese Form der Auslagerung so gering wie möglich zu halten, was Forderungen nach höheren Löhnen zwar nahelegt, sie aber wirkungslos verpuffen lässt. Selbst unter den Bedingungen der Pandemie erfolgte keine Besserung der Missstände in diesen Niedriglohnsektoren, und das, obwohl ebendiese Sektoren das Überleben eines jeden sichern sollten.

Alle erwähnten Autorinnen, welche sich an der Hausarbeitsdebatte beteiligten, eint der Kampf gegen die bestehende Ordnung. Reproduktive Arbeit, die Versorgung von Alten, Kranken und Kindern, ganz gleich, ob sie als produktive oder unproduktive Tätigkeit verhandelt wird, ist notwendig für den Erhalt einer Gesellschaft und sollte deshalb auch ebenso anerkannt und vergütet werden. Eine sinnvolle Intervention des Staates gelänge nur dann, wenn er nicht im Interesse der herrschenden Ordnung handelte, sondern im Interesse seiner Bürgerinnen und Bürger. So könnte die Versorgung eines jeden geplant und umgesetzt werden und im Vordergrund stehen, woran jeder und jedem gelegen ist: ein Leben in Würde. Das ist unter den obwaltenden bürgerlichen Verkehrsformen eine Illusion und macht deshalb den Kampf für Veränderung um so zwingender.

Das Hausfrauenmodell, das jene doppelte Belastung – Lohnarbeit und Hausarbeit – für Frauen mit sich bringt, ist tief in den Köpfen verankert. Die lange verbreitete Propaganda von der Frau in ihrer Rolle als Hausfrau und Fürsorgende, diese spezifische Konstruktion von Weiblichkeit, hat für sie die gesellschaftlichen Zwänge verstärkt. Die tatsächliche Verwirklichung der Frauen, ihre Entlastung und Befreiung liegt in einer anderen Form von Gesellschaft, in der sie nicht mehr zwischen einfacher und doppelter Knechtung wählen müssen.

Anmerkungen

