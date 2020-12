Hariris Rückkehr

Mohamed Azakir/REUTERS Weihnachtsbaum in Beirut mit Namen von Opfern der Explosion (22.12.2020)

Ohne Regierung und gebeutelt von der schwersten Wirtschafts- und Finanzkrise, die das Land je erlebt hat: Für den Libanon endet das Jahr 2020 ähnlich, wie es begonnen hat – nur ist das Ausmaß der Katastrophe noch deutlicher geworden.

Die Krise des Zedernstaats wird schwerer sein und länger anhalten als die anderer von Wirtschaftskrisen gebeutelter Länder, so das Fazit eines Anfang Dezember von der Weltbank veröffentlichten Berichts. Demnach ist das libanesische Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2020 nach bereits 6,7 Prozent im Vorjahr um weitere 19,2 Prozent gesunken. Die Inflationsrate liegt inzwischen bei 130 und für Lebensmittel gar bei mehr als 200 Prozent. Die seit Jahrzehnten zu einem festen Wechselkurs an den US-Dollar gekoppelte libanesische Währung hat seit Herbst 2019 80 Prozent ihres Wertes eingebüßt. Das Geld für Importe, auf die das Land fast vollständig angewiesen ist, wird knapp, und die Tage der Subventionen für Weizen, Medikamente und Öl sind gezählt. Bereits jetzt lebt mehr als die Hälfte der Bevölkerung in Armut, und die Weltbank prognostiziert, dass es im nächsten Jahr bis zu drei Viertel sein werden, denn dann werde das Bruttoinlandsprodukt aller Voraussicht nach um weitere 13,2 Prozent sinken. Die Jugendarbeitslosigkeit ist auf über 40 Prozent gestiegen. Schon seit dem Frühjahr 2020 kann die Regierung ihre Milliardenkredite nicht mehr bedienen.

Korruption und Krieg

Sich selbst bereichernde Politiker tragen die Hauptschuld an der Misere. Misswirtschaft auch bei der Zentralbank sowie ein deutlicher Rückgang von Überweisungen der libanesischen Diaspora ließen den Dollarvorrat knapp werden. Aber auch der Krieg im Nachbarland Syrien und die immer schwereren Wirtschaftssanktionen haben zum Niedergang der libanesischen Wirtschaft beigetragen. Daher weckte im Januar die Vereidigung des Technokratenkabinetts Hassan Diabs, der auf den Ende Oktober 2019 zurückgetretenen Premier Saad Hariri folgte, große Hoffnungen.

Aber es sollte anders kommen: Nicht nur warfen Teile der Demonstrierenden dem Professor der Amerikanischen Universität Beirut und früheren Bildungsminister vor, selbst Teil des »alten Systems« zu sein. Weil Diab von den Parlamentsabgeordneten der »Allianz 8. März« unterstützt wurde, war seine Regierung in vielen westlichen Industrienationen vom ersten Tag an als »Hisbollah-Regierung« verschrien. Die erstmals nicht an der Regierung beteiligten Angehörigen des prowestlichen »Bündnisses 14. März«, Saad Hariri und Walid Dschumblat, verhinderten die Umsetzung dringend notwendiger Reformen und stützten gemeinsam mit US-Botschafterin Dorothy Shea Zentralbankchef Riad Salameh, der gutbetuchte Libanesen trotz Kapitalkontrollen ihr Vermögen außer Landes schaffen ließ, während die »normale« Bevölkerung höchstens 100 US-Dollar pro Woche abheben durfte.

Auch eine Untersuchung von Korruption in der libanesischen Zentralbank blockierten sie und verhinderten die von Hisbollah-Generalsekretär Hassan Nasrallah geforderte und von Diab wohlwollend geprüfte Hinwendung des Landes »nach Osten«. Insbesondere aus China hatte es konkrete Investitionsangebote für das Stromnetz, die Wasserversorgung und das Transportnetz gegeben. Bedrängt wurde Diab zugleich durch immer neue US-Sanktionen gegen den bankrotten Staat, die eine Zurückdrängung des Einflusses der Hisbollah zum Ziel hatten, und von der israelischen Regierung, die den libanesischen Luftraum völkerrechtswidrig für Angriffe in Syrien nutzte und im Sommer Soldaten an die »grüne Linie« verlegte – auch um von den zunehmenden Protesten gegen Premier Benjamin Netanjahu im eigenen Land abzulenken.

Katastrophe von Beirut

Wer aber glaubte, größer könne die Krise nicht mehr werden, wurde am Abend des 4. August eines Besseren belehrt: Die Explosion von 2.750 Tonnen Ammoniumnitrat, die seit 2014 unsachgemäß im Hafen von Beirut und in nächster Nähe zu Wohngebieten gelagert waren, erschütterte das Land. Es bildete sich eine riesige Pilzwolke, die Druckwelle war bis ins mehr als 200 Kilometer entfernte Zypern zu spüren. 300.000 Menschen wurden obdachlos, zerstört wurden auch die größten Getreidesilos des Landes mit etwa 85 Prozent der gesamten Vorräte, genau wie das staatliche Elektrizitätswerk. Über 200 Menschen verloren ihr Leben, Tausende wurden verletzt.

Es folgte ein politisches Beben: Nachdem bereits mehrere Minister seines Kabinetts ihren Rücktritt erklärt und Demonstranten lautstark den »Sturz des Systems« gefordert hatten, gab am 10. August auch Hassan Diab auf und ist seither nur noch geschäftsführend im Amt. Nicht zu Unrecht sieht sich der inzwischen gemeinsam mit drei früheren Ministern wegen Fahrlässigkeit mit Todesfolge angeklagte Diab als Sündenbock für die Vorgängerregierungen von Hariri und Tammam Salam, die ihm ein äußerst schweres Erbe, unter anderem das Ammoniumnitrat, hinterlassen hatten.

Das politische Vakuum und die sich verschlechternde Situation des Landes öffneten äußerer Einmischung Tür und Tor. In neokolonialer Manier drohte der französische Präsident Emmanuel Macron gar mit Sanktionen, sollten die von Paris, Berlin, der Weltbank und dem Internationalen Währungsfonds geforderten »Reformen« nicht umgehend umgesetzt und eine neue Regierung installiert werden. Nothilfen und dringend benötigte Unterstützung internationaler Finanzagenturen wurden implizit an eine Minimierung des Einflusses der Hisbollah geknüpft, gegen deren mutmaßliche Sympathisanten Ende April auch das deutsche Innenministerium ein Betätigungsverbot verhängt hatte.Druck der KriseAuch die im Oktober begonnenen und von der libanesischen Bevölkerung mehrheitlich abgelehnten libanesisch-israelischen Gespräche über die ungeklärte Seegrenze wären ohne den Druck der Krise kaum denkbar. Das sich offiziell im Krieg mit Israel befindliche Beirut ist dringend auf jede Finanzquelle angewiesen, darunter auch die Erschließung seiner Gasreserven im Mittelmeer.

Nachdem im Oktober der ehemalige libanesische Botschafter in Berlin, Mustapha Adib, an der Bildung einer Regierung gescheitert ist, soll es ausgerechnet der Mann richten, den die Demonstrierenden Ende 2019 vom Hof gejagt hatten: Am 23. Oktober wurde Hariri, der wie kaum ein anderer als Symbol des »alten« korrupten Systems gilt, mit der Zusammenstellung eines Expertenkabinetts beauftragt. Nicht nur die Abgeordneten der Freien Patriotischen Bewegung und der Hisbollah bezweifeln, dass Hariri willens und in der Lage ist, die von ihm und seinen Verbündeten maßgeblich verursachte Krise zu lösen, und verweigerten ihm folgerichtig ihre Stimme. Auch aus den Reihen der Demonstranten hieß es bereits, man werde ihn erneut stürzen, sollte ihm die Bildung einer im Parlament mehrheitsfähigen Regierung überhaupt gelingen.