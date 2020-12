Solidarisch durch die Pandemie

Christian-Ditsch.de Antifaschistische Kundgebung gegen »Hygienedemo« vor der Berliner Volksbühne (16.5.2020)

Das Berliner »Bündnis gegen rechts« ruft für Mittwoch ab 15 Uhr zu einer Kundgebung vor der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz auf, um gegen »Querdenken« zu protestieren:

»In den vergangenen Monaten war eine besorgniserregend schnelle Radikalisierung bei Teilen der Teilnehmer:innen dieser Veranstaltungen zu beobachten: Antisemitische Stereotype und Umsturzphantasien waren präsent und mündeten in Angriffe auf Andersdenkende und Pressevertreter:innen«, so David Kiefer, Sprecher des Berliner Bündnisses gegen rechts.

Auch wenn nur noch der lokale Ableger von Querdenken zu einer Versammlung aufruft, müssen wir damit rechnen, dass neben sogenannten Verschwörungsanhänger:innen und Impfgegner:innen zahlreiche Personen u. a. aus dem Spektrum von Neonazis, neuen Rechten und gewaltbereiten Hooligans zu erwarten sind.

David Kiefer weiter: »Dass wir uns während der Pandemie solidarisch verhalten, drücken wir nicht nur durch das Tragen von Masken und dem Halten von Abstand auf unserer Kundgebung aus. Wir sind solidarisch mit den Forderungen von Pfleger:innen, die unter größten Anstrengungen die Folgen des krank gesparten Gesundheitswesens ausbaden müssen. Wir sind solidarisch mit all jenen an den Außengrenzen Europas, die gerade Unmenschliches erleiden müssen.«

Die Fraktion von Die Linke in der Hamburgischen Bürgerschaft machte am Montag auf die Personalnot in Asklepios-Kliniken der Hansestadt aufmerksam:

Als Reaktion auf die immer weiter steigende Zahl von Coronapatient:innen in Hamburgs Krankenhäusern haben Beschäftigte in den vergangenen Tagen auf die verschärfte Personalnot hingewiesen und den Hamburger Senat aufgefordert einzugreifen. Der Asklepios-Konzern hat daraufhin einen Tag vor Weihnachten einen Antrag auf Kündigung einer Pflegerin gestellt, die zuvor im NDR-»Hamburg-Journal« die Zustände kritisiert hatte. Ihre Schilderung der Lage war dramatisch. Pflegekräfte seien durch Reinigungsarbeiten zusätzlich belastet, und Patient:innen würden einsam sterben, weil eine menschenwürdige Sterbebegleitung aufgrund der Personalnot nicht möglich sei. Andere Pflegekräfte aus dem Asklepios-Konzern haben diese Schilderungen der Situation im NDR bestätigt.

Dazu erklärt Deniz Celik, gesundheitspolitischer Sprecher der Fraktion: »Es ist doch eine Sauerei: Da müssen Pflegekräfte, die sich in der Pandemie jeden Tag unter Gefährdung ihrer eigenen Gesundheit für die Rettung von Menschenleben einsetzen, einen Rausschmiss befürchten. Was ist denn das für ein Bild, wenn eine engagierte Pflegerin gefeuert werden soll – nur weil sie Missstände öffentlich benennt und eine bessere Versorgung der Patient:innen fordert? So etwas schürt noch zusätzlich die Wut und den Frust auf den Stationen! Statt in den Dialog zu treten und die Probleme zu beseitigen, will Asklepios offenbar ein Exempel statuieren und Beschäftigte mundtot machen, wenn sie auf die Folgen der Personalnot im Konzern aufmerksam machen. Dieses empörende Vorgehen zeigt wieder einmal, dass die Privatisierung unserer Krankenhäuser ein schwerer Fehler war. Jetzt ist der Senat als Mitgesellschafter gefragt: Er muss einschreiten und dafür sorgen, dass der Antrag auf Kündigung zurückgezogen wird. Es mangelt in den Kliniken gar nicht in erster Linie an Betten oder Beatmungsmaschinen – es mangelt an Personal.« (…)