Ingenito Renato/LaPresse via ZUMA Press/dpa Die »Ocean Viking« nach der Rettung von 176 Menschen im italienischen Hafen Tarent (16.10.2019)

Die italienischen Behörden haben nach fünf Monaten die Festsetzung Ihres Rettungsschiffes »Ocean Viking« im Hafen der sizilianischen Stadt Augusta beendet. Wann werden Sie zur nächsten Mission aufbrechen?

So schnell es geht. Derzeit ist das Schiff auf dem Weg nach Marseille, wo das Team an Bord gehen und sich entsprechend den Vorschriften in Quarantäne begeben wird. Wir denken, dass wir voraussichtlich in der ersten Januarhälfte wieder zurück in den Einsatz starten können. Endlich.

Die Behörden hatten bei der Festsetzung umfassende Nachrüstungen gefordert. Sehen Sie das als Vorwand, um Ihre Arbeit zu sabotieren?

Die Festsetzung der »Ocean Viking« und der anderen zivilen Schiffe unter dem Vorwand unzureichender Sicherheit ist politisch motiviert. Daran zweifelt niemand wirklich. Die »Ocean Viking« ist ein bestens ausgerüstetes Rettungsschiff und sogar als solches zertifiziert. Unser Flaggenstaat Norwegen hat immer wieder die Eignung unseres Schiffes für diesen Zweck bestätigt. Die auferlegten Maßnahmen der Behörden führten zu einem Mangel an verfügbaren Rettungsschiffen im Mittelmeer und hatten Folgen für in Seenot geratene Menschen – schließlich konnten wir fünf Monate nicht im Einsatz sein.

Da wir so schnell wie möglich wieder Menschen retten wollen, haben wir die geforderten Nachrüstungen durchgeführt. Das war ein aufwendiger und kostspieliger Prozess, den wir nur mit der Unterstützung der europäischen Zivilgesellschaft stemmen konnten. Diese Nachrüstungen, die etwa zusätzliche Notfallausrüstung beinhalten, sind für den Fall gedacht, dass die »Ocean Viking« aus Sicherheitsgründen innerhalb kürzester Zeit und mit Überlebenden an Bord evakuiert werden muss.

Wie viele Rettungsschiffe anderer Organisationen werden weiterhin festgehalten?

Nach wie vor sind fünf Rettungsschiffe festgesetzt. Nur »Proactiva Open Arms«, eine spanische Seenotrettungsorganisation, kann derzeit im Einsatz sein. Sie war auch die einzige, die in den letzten Monaten einige wenige Rettungen durchführen konnte – aber auch Leichen bergen musste. In den letzten Monaten sind mehrere hundert Menschen im Mittelmeer vor der libyschen Küste ertrunken. Diese Menschen hätten gerettet werden können, laut internationalem Recht gerettet werden müssen.

Wie hoch schätzen Sie die Zahl der Menschen, die in diesem Jahr bei ihrer Flucht über das Mittelmeer ertrunken sind?

Wir wissen von 728 Ertrunkenen, aber es dürften sehr viel mehr sein. Wenn zivile Rettungsschiffe festgehalten werden, können nicht nur Menschen nicht mehr gerettet werden – sondern es ist auch kaum noch jemand vor Ort, der bezeugen kann, was im Mittelmeer passiert. Oft sind es allein zivile Projekte wie das »Alarmphone« – dort wird eine Notfall-Hotline für in Seenot geratene Menschen oder zivile Aufklärungsflugzeuge betrieben –, die überhaupt noch Seenotfälle dokumentieren können.

Die Pandemie hat die Lage im Mittelmeer weiter verschärft. Im Frühjahr hatten Italien und Malta mit Verweis auf die öffentliche Gesundheit ihre Häfen für Rettungsschiffe geschlossen. Dies hieß für uns, dass wir die Geretteten nicht sicher an Land hätten bringen können. Als wir unsere Arbeit wieder aufnehmen konnten, haben uns die Coronapräventionsmaßnahmen an Bord vor ganz praktische Herausforderungen gestellt, aber unser Team hat die strikten WHO-Protokolle gut umgesetzt und Enormes während dieser Zeit geleistet.

Die Coronakrise hat die Berichterstattung über fast alle anderen Themen verdrängt. Wenn es um Geflüchtete geht, wird vor allem über die Lager auf den griechischen Inseln gesprochen. Erschwert das Ihre Arbeit?

Es ist gut, dass über die griechischen Inseln berichtet wird. Die Lage dort ist dramatisch. Wir dürfen unseren Blick nicht davor abwenden, was in Griechenland passiert, und dasselbe gilt für das Mittelmeer. Die Situation der Menschen auf den griechischen Inseln und auf dem Mittelmeer ähnelt sich insofern, als sie Symptom einer gescheiterten Migrationspolitik ist. Die Pandemie wirkt auch hier als Brennglas. Sie zeigt, dass ohnehin höchst vulnerable Personen wie Geflüchtete besonders betroffen sind.