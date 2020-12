Hintertüren für Morde

Josh Smith/REUTERS/File photo US-Soldaten vor einer »Reaper«-Drohne auf einem Flugfeld in Kandahar, Afghanistan

Am Sonntag und Montag inszenierte sich die SPD-Führung erneut als Kraft, die eine Bewaffnung von Bundeswehr-Drohnen verhindere. Die Parteioberen möchten, dass die Koalition vor den Bundestagswahlen nicht darüber entscheidet, haben aber im Prinzip nichts gegen die Killermaschinen. Zugleich zeigte sich: Die Grünen suchen ebenfalls nach einer Hintertür. Am Montag veröffentlichte die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) unter der Überschrift »Signale der Kompromissbereitschaft« einen Artikel mit Aussagen dazu. Demnach möchte die Partei von den Befürwortern der Bewaffnung, das heißt vor allem von CDU und CSU, mehr »überzeugt« werden. Das wird sich machen lassen.

SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich hatte am Sonntag gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) dafür geworben, ein internationales Kontrollabkommen zu bewaffneten Drohnen anzustreben. Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) solle dazu das Gespräch mit den Verbündeten suchen. Die gab sich aber in der Welt am Sonntag als Sprecherin der Soldatinnen und Soldaten, die »sich augenscheinlich nicht auf die SPD verlassen« könnten. Sie forderte Finanzminister Olaf Scholz (SPD) auf, die Mittel für die Munition bewaffneter Drohnen freizugeben. Die Vorlage dafür liege »seit Wochen unbearbeitet« bei ihm.

Am Montag schaltete sich SPD-Chef Norbert Walter-Borjans ein und sagte der Rheinischen Post: »Ich gehe davon aus, dass über diese Frage in dieser Legislaturperiode nicht mehr entschieden wird.« Die Debatte sei »weder in der SPD noch in der Gesellschaft bislang in der notwendigen Breite geführt« worden. Der Vorsitzende des Deutschen Bundeswehr-Verbandes, André Wüstner, forderte die Partei gleichzeitig auf, dann doch die Auslandseinsätze der deutschen Streitkräfte zu beenden. Er erklärte in der Welt: »Die SPD kann den Spagat zwischen bestmöglicher Ausrüstung für den Schutz der Soldaten und der Ablehnung bewaffneter Drohnen nur dann hinkriegen, wenn sie die Konsequenz zieht: keine Einsätze mehr.«

Mützenich bekräftigte aber am Montag im RND-Interview: »Ich wünsche mir eine Debatte, die nicht nur in Fachkreisen oder dem Verteidigungsausschuss geführt wird, sondern die politisch zugespitzt ist«. Anders könne sie große Teile der Gesellschaft nicht erreichen. Der Schutz der Bundeswehr-Soldaten sei ein starkes Argument, aber nicht das einzige. Im Wahlkampf gehe es auch um Friedenspolitik und die Ausstattung für die Bundeswehr. Drohnenbewaffnung gehöre dazu.

Dem verschließen sich die Grünen nicht. Die FAZ zitierte am selben Tag ihren sicherheitspolitischen Sprecher, Tobias Lindner: »Dem Schutzargument bin ich durchaus zugänglich.« Er komme aber aktuell nicht zu dem Schluss, »dass wir Drohnen jetzt gerade zwingend bewaffnen müssten«. Die Zeitung kommentierte: »Dabei würden sich die Grünen augenscheinlich nicht ungern überzeugen lassen.« Sie hielten sich eine »Hintertür für mögliche Koalitionsverhandlungen mit der Union offen«. So hätten die beiden Bundesvorsitzenden, Robert Habeck und Annalena Baerbock, kürzlich in Interviews auf fehlende Einsatzregeln hingewiesen »und damit auf einen möglichen Kompromiss hingedeutet«.

Das bekräftigte laut FAZ auch Lindner: »Die Union sollte nicht glauben, dass wir ihnen die Verhandlungen über nukleare Teilhabe, Drohnenbewaffnung oder das Zweiprozentziel einfach machen würden.« Anders gesagt: Extralegale Tötungen sind für SPD und Grüne kaum eine Hürde. Nur Verhandlungsmasse.