Der westdeutsche Übergriff

EPA/JENS BUETTNER/dpa Bronze mit dem Vierer: Britta Oppelt, Manuela Lutze, Kathrin Boron and Stephanie Schiller (v. l. n. r.) bei den Olympischen Spielen in Beijing, 2008

Als Kathrin Boron am Neujahrstag 1991 wie 1.499 andere Topathleten aus der DDR zu einem Bundeskader mutierte, hatte die damals 21jährige eine wesentliche persönliche Zäsur schon hinter sich. Wenige Monate nach ihrer Immatrikulation an der Deutschen Hochschule für Körperkultur (DHfK) in Leipzig war im November 1989 die Mauer gefallen. Danach war die Ruderweltmeisterin von 1989 und 1990 umgehend ins Grübeln geraten. War ihr Berufsziel als Trainerin oder Sportlehrerin weiterhin das richtige? Dieser Weg schien fortan mit zu vielen Fragezeichen und Unwägbarkeiten behaftet. Kurzerhand schmiss die junge Frau, die 1986 und 1987 schon Juniorenweltmeisterin gewesen war, ihr Studium. Sie begann eine kaufmännische Lehre. Und ausgerechnet bei der Deutschen Bank zu Hause in Potsdam fand sie eine Firma, bei der sie Leistungssport, Ausbildung und anschließend das Berufliche miteinander verbinden konnte.

»In der DDR war man als Spitzensportler bestens umsorgt, musste sich um nichts kümmern – und dann brach das von einem Tag auf den anderen weg«, erinnert sich Boron 30 Jahre später. Sie ist stolz, dass sie nach dem politischen Umbruch ihr Schicksal in die eigene Hand nahm. Die Bank unterstützte sie immerhin als »Sponsor ohne Logo« bis zum Ende ihrer ­Sportkarriere. Boron holte viermal in Folge Olympia-Gold und bei den Sommerspielen 2008 in Peking Bronze.

Wenn es der Spitzensport zuließ, musste die Athletin in ihrer Bankfiliale arbeiten, halbtags oder ganztags am Schalter. Dafür zahlte ihr der Arbeitgeber aber auch einen vollen Lohnausgleich, wenn sie sportlich bedingt nicht arbeiten konnte. Als sie eine Pause brauchte, der Körper sich meldete, als sie 2002 Mutter wurde und eine Auszeit vom Spitzensport nahm, habe »ein Gespräch« für unkomplizierte Lösungen genügt. Zum Karriereende mit insgesamt zehn WM-Titeln gab es als Bonus eine finanziell abgesicherte »Orientierungsphase« obendrauf.

Aber eigentlich war für es für Boron über all die Jahre der Wunsch geblieben, beruflich »etwas im Sport zu machen«. Seit 2015 arbeitet sie bei der Stiftung Deutsche Sporthilfe als Athletenmanagerin. Sie betreut Leichtathleten, Eisschnellläufer, Short-Tracker und Curler und kümmert sich darüber hinaus um alles, was mit »dualer Karriere« zu tun hat. Im Zweiklang von Sport und Berufsausbildung kennt sie sich bestens aus. Mit ihren Erfahrungen ist sie für die aktuellen Kaderathleten eine gute Ansprechpartnerin. Für ihre Tätigkeit in der Athletenförderung hat sie sogar etwas getan, was sie sich »zuvor nie hätte vorstellen können«: Sie verließ ihr geliebtes brandenburgisches Seenrevier und ist in die Nähe von Frankfurt am Main umgezogen.

Trotz des politischen Systemwechsels vor 30 Jahren: Rein sportlich blieb für Kathrin Boron zunächst alles wie gehabt. Die ostdeutschen Skullerinnen waren den westdeutschen »deutlich überlegen« und selbst international das Maß der Dinge. Die ostdeutsche Jutta Lau blieb ihre Trainerin, Boron trainierte zumeist in der heimischen Umgebung in Potsdam, das Bootshaus in der Pirschheide blieb dasselbe.

Aber eine schmerzhafte Umstellung folgte erst nach den Olympischen Spielen 1992 in Barcelona. Plötzlich zwang der Deutsche Ruderverband (DRV) Boron und den erfolgsverwöhnten ostdeutschen Ruderinnen eine neue Technik auf. Statt die beiden Skulls an den Griffen vor dem Bauch wie gewohnt »rechts vor links« in wenigen Millimetern Abstand über- und aneinander vorbeizuführen, mussten die oberen Enden der beiden Ruder von nun an »links vor rechts« kreuzen. Der bundesdeutsche »Übergriff« wurde zur Standardmethode ausgerufen und damit die Ära der erfolgreichen DDR-Technik beendet.

Narben auf ihren Händen erinnern Boron an diese Umstellung. »Das war für uns so, als ob wir das Rudern noch einmal lernen. Über Jahre automatisierte Bewegungsabläufe zu verändern, das ist äußerst schwierig«, sagt die 51jährige. Aber sie weiß, sie kam viel besser durch den Systemwechsel als der Großteil der DDR-Bevölkerung: »Wir Sportler wurden ohne irgendwelche Einschränkungen übernommen, es hat keine Abstriche gegeben. Wir waren in der Förderung den Athleten aus den alten Bundeskadern absolut gleichgestellt. Wahrscheinlich ist das der einzige Bereich im Osten gewesen, für den man so etwas sagen kann.«