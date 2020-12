imago images / UIG Das erste Wort hat Bruder Malcolm: Black Consciousness wird bei Salaam Remi groß geschrieben

Salaam Remi tritt auf seinem neuen Plattencover gleich doppelt aus dem Hintergrund: Zu sehen ist auf »Black on Purpose« eine Art Einreisedokument mit seinem Foto, versehen mit Angaben zur Person. »Blutgruppe: Yoruba. Größe/Gewicht: Zu schwarz, zu stark. Hafen der Abreise: Unbekannt.«

Damit rückt der US-Bürger Salaam Remi Gibbs erstens seine Biographie als Nachkomme von Sklaven in den Vordergrund. Zweitens verlässt Remi – sonst ein Musikproduzent mit wenig Geltungsbedürfnis – die Unsichtbarkeit des dunklen Studiokontrollraums und stellt sich als Künstler vor. Es treffen zwei Produktionsverhältnisse aufeinander: das historische, unter dem Remi und seine afroamerikanischen Landsleute immer noch leiden. Und das aktuelle, unter dem er als Produzent die Kultur prägen kann.

Und mit »Black on Purpose« – übersetzt: absichtlich schwarz – hat Remi diese Rolle genutzt, um ein wunderbares Mixtape für die Black-Lives-Matter-Bewegung zu schaffen, das verschiedene afroamerikanische Traditionen mit viel Fingerspitzengefühl verbindet. Das erste Wort hat Malcolm X. Der Bürgerrechtler erklärt in einem alten Mitschnitt – unterlegt mit sanfter Melodie – die Notwendigkeit afroamerikanischer Solidarität. Dann setzt das Lied »No Peace« an: Ein treibender Beat mit melancholischer Saxophonlinie (von Remi gespielt), als Refrain der skandierte Protestslogan »No Justice, no Peace«. Busta Rhymes, Black Thought von The Roots und Legende Doug E. Fresh steuern Raps bei. Gleich im Anschluss reanimiert Remi den James-Brown-Klassiker »Say it Loud«, unterstützt von Cee-Lo Green von Atlantas Rappionieren Goodie Mob, in Europa vor allem bekannt als Sänger von Gnarls Barkley. »Black Love« ist eine Popnummer im Stil der frühen 90er und erinnert an den New Jack Swing von Produzent Ted Riley. Dem Syl-Johnson-Song »Is it Because I’m Black« gibt Remi ein leichtes Reggae-Feeling, Anthony Hamiltons Stimme klingt dabei nach späten 70ern, Bob Marleys Sohn Stephen steht ihm zur Seite. Auch der Anti-Lynching-Klassiker »Strange Fruit« wird neu interpretiert, gesungen von der im April verstorbenen Betty Wright. Das Outro ist eine Aufnahme von Sandra Bland, der Black-Lives-Matter-Aktivistin, die 2015 erhängt in ihrer Zelle gefunden wurde, nachdem sie wegen Verkehrsdelikten verhaftet worden war.

Bei diesem Mix tritt kein Produktionsstil als Signatur hervor, sondern eben Remis große Vielfältigkeit. Der Multiinstrumentalist will laut eigener Aussage keinen typischen Sound haben. Er will den Künstler verwirklichen, der vor ihm sitzt. So hat er sich tief in die gegenwärtige Popkultur eingeschrieben, ohne selbst berühmt zu werden: Für die Fugees produzierte er deren Hitalbum »The Score«. Er half Amy Winehouse auf dem Debütalbum »Frank« zu ihrem Neo-Soul. Für das zweite Album »Back to Black« produzierte er die Hälfte der Lieder, darunter den Hit »Tears Dry on Their Own«. Dazu kamen zahlreiche erfolgreiche Remixe und Arbeiten an Soundtracks für Hollywood-Blockbuster.

Mit diesem Album wollte er das erste Mal seine eigenen Gefühle verarbeiten, sagte Remi im Gespräch mit dem Journalisten Sway Calloway. Seine musikalischen Wurzeln reichen tief. Schon 1986 spielte er Keyboard auf Kurtis Blows Album »Kingdom Blow« (1986), ihn verbindet eine enge Freundschaft mit dem Rapper Nas. Sein Vater Van Gibbs war professioneller Gitarrist in New York, spielte für Broadway-Produktionen und für Stars wie Harry Belafonte. Und wenn das nicht gereicht hätte, seinen Sohn auf ein Musikerleben einzustimmen: Mit »Remi« schrieb er ihm die zweite und dritte Stufe der Tonleiter (Do-Re-Mi-Fa-So-La-Ti-Do) in den Namen.