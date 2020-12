Untoter Imperialismus

John Gress/REUTERS Überraschende, aber plausible Erklärungen für strategische Umschwünge in der US-Politik: Chicago Mercantile Exchange im September 2008

Dem US-Kapitalismus geht es, höflich ausgedrückt, nicht gut. Die indisch-kanadische Ökonomin Radhika Desai, die am 9. Januar 2021 Referentin der Rosa-Luxemburg-Konferenz sein wird, befasst sich in ihrem gerade auf Deutsch erschienenen Buch »Geopolitische Ökonomie. Die Nachfolgerin von US-amerikanischer Hegemonie, Globalisierung und Imperialismus« aus dem Jahr 2013 mit dem, was sich daraus ergibt. Ihre Botschaft lautet: »Das war’s.« Nämlich für Ansprüche auf Dominanz, Hegemonie und Weltherrschaft. Aber auch für nebulöse Begriffe wie »Globalisierung«. Radhika Desai sieht sogar eine Chance, dass »regulierte nationale Kapitalismen Übergangsformen hin zu Sozialismen werden«.

Die Weltwirtschaftskrise vor zehn Jahren ist für die Autorin die entscheidende Zäsur. Desai sieht damit den rund ein Jahrhundert lang unternommenen Versuch der USA, sich an die Stelle des britischen Empire zu setzen, als beendet an. Nun sei nämlich »die Entstehung der multipolaren Weltordnung« Realität. Sie greift zur Begründung dieser Auffassung auf die Geschichte der politischen Ökonomie und die Geschichte der US-Wirtschaft im 20. Jahrhundert zurück, stützt sich dabei zum Beispiel auf Arbeiten Michael Hudsons, des Wirtschaftshistorikers Robert Brenner, auf John Maynard Keynes, Marx, Engels, Lenin und Trotzki.

Ihr wichtigstes Argument lautet: Kein Kapitalismus ohne kräftige Einwirkung von Nationalstaaten. Das ermögliche Druck der Arbeiterklasse im Innern, international bewirke es das, was »von den Bolschewiki als ungleichmäßige und kombinierte Entwicklung (›uneven and combined development‹) bezeichnet wurde«. Dominierende Staaten versuchten stets, für sie günstige Konstellationen »unter anderem durch formelle und informelle Formen von Imperialismus« zu erhalten. Zugleich gebe es stets »Herausfordererstaaten« – Beispiel Sowjetunion –, die diesen Bestrebungen entgegentreten. Das führe zu einer »Treibhaus«-Entwicklung, die mehrere Stufen in kürzeren und intensiveren Schüben miteinander verbinde. Diese politökonomische Dialektik und nicht der ausschließlich ökonomisch verstandene Markt oder der Kapitalismus seien für die heutige Produktionsleistung auf der Welt verantwortlich.

Anders gesagt: Der Terminus »ungleichmäßige und kombinierte Entwicklung« ist für sie der Kern der »geopolitischen Ökonomie«, die wiederum Ausdruck einer »multipolaren Welt« ist. In ihr sei jede Volkswirtschaft »für sich genommen so wesentlich«, dass niemand sich die Hoffnung machen könne, sie alle zu beherrschen.

Das klingt tröstlich. Allerdings geraten dabei qualitative Veränderungen im Kapitalismus, wie etwa der Beginn seiner imperialistischen Phase gegen Ende des 19. Jahrhunderts, die Verschmelzung von Industrie- und Finanzkapital zu Monopolen, tendenziell an den Rand. Damals erhielten auch die Staaten neue Funktionen – der Begriff »staatsmonopolistischer Kapitalismus« taucht bei Desai merkwürdigerweise nicht auf. Die Geschichte, die sie in den neun Kapiteln des Bandes skizziert, erscheint so in erster Linie als Fortsetzung des Vergangenen. Demnach waren, was richtig ist, die USA von ihren Anfängen an expansiv und traten zur Neuaufteilung der Welt relativ spät an. Ob die Gründung der US-Zentralbank Fed im Jahr 1913 darauf zurückzuführen war, dass der US-Dollar das britische Pfund als Weltwährung des »informellen Imperiums« ablösen sollte, sei dahingestellt. Und gab es nach 1945 wirklich keine »Hegemonie« der USA gegenüber ihren Rivalen? Die Rekonstruktion des deutschen Monopolkapitals war ohne Betreuung aus Washington jedenfalls kaum vorstellbar.

Trotz solcher Fragen: Hier liegt ein Buch vor, das aus seiner chronologischen Perspektive heraus überraschende, aber plausible Erklärungen für strategische Umschwünge in der US-Politik liefert. So wurde laut Desai etwa »der Antikommunismus zu einem Luxus« für die USA, als die Westeuropäer in den 1960er Jahren ihren Handel mit den sozialistischen Ländern ausweiteten und die BRD ihre »neue Ostpolitik« startete: Die Vereinigten Staaten schlossen einen Dreijahresvertrag für Getreideexporte in die Sowjetunion über 750 Millionen Dollar ab, der das Handelsdefizit der USA 1973 beseitigte. Zugleich erließen sie ein Embargo für Agrarrohstoffe gegen Westeuropa. Ende der 1970er Jahre stand dann, so die Autorin, die Frage endgültig so: »Antikommunismus oder Kontrolle über Öl«. Der Nahe und Mittlere Osten wurden für die USA wichtiger als die Sowjetunion. Überzeugend schildert sie, wie die USA seit den 1980er Jahren »zum Schluckloch für das Kapital und die Güter der Welt« wurden. Unter der Präsidentschaft Clintons sei dann jenes Weltfinanzsystem geschaffen worden, das »wie ein riesiger Staubsauger« Kapital aus dem Rest der Welt einsog – ein Vorgang, der das Etikett »Globalisierung« erhielt. Der Fast-Zusammenbruch dieses Systems 2008 war programmiert. Insgesamt, so das Fazit, ermöglichte dies alles »dem Imperialismus das seltsame ›Leben nach dem Tod‹«.