Ente to go

Archäologen haben im italienischen Pompeji den intakten Tresen einer antiken Imbissbude aus der Zeit des Untergangs der Stadt ausgegraben. Die »Snack Bar«, wie sie das Museum bezeichnete, sei eine der ältesten in Pompeji, teilte der Parco Archeologico am Sonnabend mit. Es wurden auch Knochen von Menschen und Tieren gefunden, die in der Antike Opfer des Vulkanausbruchs am Golf von Neapel wurden. Am Tresen fanden sich u. a. Darstellungen von dort verkauften Enten und Hähnen, wie auch eine eingeritzte lateinische Schmähung des vermutlichen Ladeninhabers: »Nicias schamloser Scheißer«. (dpa/jW)