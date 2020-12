Starker Rückgang bei Pkw-Neuzulassungen

Berlin. Die Zahl der Pkw-Neuzulassungen ist laut einem Bericht von Bild am Sonntag (BamS) im zurückliegenden Jahr stark zurückgegangen. Insgesamt seien 2020 knapp 2,9 Millionen Pkw neu zugelassen worden, berichtete das Blatt unter Berufung auf Schätzungen des Kraftfahrtbundesamts (KBA). Dies seien etwa 20 Prozent weniger als im Vorjahr, als 3,6 Millionen Neuzulassungen registriert wurden.

Deutlich erhöht habe sich allerdings die Zahl der neu zugelassenen Elektroautos, hieß es weiter. Deren Erwerb wird vom Staat und den Anbietern mit hohen »Kaufprämien« unterstützt. Von 63.000 im Jahr 2019 stiegen die Neuzulassungen für E-Autos um 171 Prozent auf 171.000 im laufenden Jahr an, so der BamS-Bericht unter Berufung auf Zahlen des Instituts Center of Automotive Management (CAM). Der Anteil der Elektroautos an den Neuzulassungen insgesamt sei dadurch im Jahresvergleich von 1,75 Prozent auf rund sechs Prozent angestiegen. (AFP/jW)