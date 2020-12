Gebrochene Regel

imago images/Future Image Hubertus Heil will Betriebsräte stärken. Ob ein Minister der Hartz-IV-Partei SPD das hinbekommt?

Die Zeit wird knapp. Hubertus Heil (SPD) dürfte einen Blick in das Vertragswerk der großen Koalition geworfen haben. In der im März 2018 unterzeichneten Regierungsvereinbarung zwischen SPD und Union steht der Satz: »Wir wollen die Gründung und Wahl von Betriebsräten erleichtern.« Wenn der Arbeitsminister noch vor der Bundestagswahl Ende September 2021 punkten will, muss er liefern.

Seit Mitte vergangener Woche kursiert nun ein sogenannter Referentenentwurf des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS). Der Titel: »Gesetz zur Förderung der Betriebsratswahlen und zur Stärkung der Betriebsräte«, kurz: Betriebsrätestärkungsgesetz. Den 29 Seiten, die jW vorliegen, wurde zweierlei vorangestellt: Betriebsräte (BR) übernehmen wichtige Aufgaben im Unternehmen, und die im Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG) geregelte betriebliche Mitbestimmung – Vorsicht: Referentendeutsch – »sieht sich Herausforderungen ausgesetzt«. Dabei ist der erste Paragraph des 1952 in Kraft getretenen BetrVG klar formuliert; keine Kann-, sondern eine Sollbestimmung: »In Betrieben mit mindestens fünf ständigen wahlberechtigten Arbeitnehmern, von denen drei wählbar sind, werden Betriebsräte gewählt.« Soweit die papierne Vorschrift des Regelfalls.

Keine Kann-Bestimmung

Eine Norm, die keine ist. Beleg eins: Gremien betrieblicher Mitbestimmung hierzulande werden immer seltener. Das »Betriebspanel 2019« des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung hatte folgende Zahlen ergeben: Nur noch neun Prozent betriebsratsfähiger Unternehmen in Westdeutschland und zehn Prozent in Ostdeutschland haben überhaupt einen BR. Anders ausgedrückt: Rund 41 Prozent der Beschäftigten im Westen sowie 36 Prozent im Osten werden von einem BR vertreten. Beleg zwei: Gemobbt, zuweilen gekündigt werden Beschäftigte, die an ihrem Arbeitsplatz ein solches Gremium gründen wollen. Die Ministerialbürokratie Heils hat registriert, »dass in manchen Betrieben Arbeitgeber mit zum Teil drastischen Mitteln die Gründung von Betriebsräten verhindern«. Deshalb werde »der Kündigungsschutz zur Sicherung der Wahlen zum Betriebsrat verbessert«. Des weiteren sollen die Regularien für das Wahlverfahren vereinfacht werden.

Konkret sieht der Referentenentwurf folgendes vor: Hürden für die Aufstellung eines Wahlvorschlags sollen gesenkt werden. In Betrieben mit bis zu 20 wahlberechtigten Kollegen sollen demnach keine Stützunterschriften für den ersten Schritt einer BR-Wahl mehr nötig sein. Einen außerordentlichen Kündigungsschutz haben derzeit nur die drei Beschäftigten, die zur Wahlversammlung eines BR einladen. Künftig soll dieser Schutz bereits während der Vorbereitung für sechs Beschäftigte gelten, sofern sie eine öffentlich beglaubigte Erklärung abgeben, einen BR bilden zu wollen. Zusätzlich plant Heil, »Arbeitnehmervertretern« mehr Mitsprache bei der Weiterqualifizierung Beschäftigter, der Ausgestaltung der mobilen Arbeit und des Einsatzes von künstlicher Intelligenz im Unternehmen zu gewähren.

Gewerkschaften drängen

Wie reagieren Gewerkschaften auf den Vorstoß? »Wenn der Entwurf tatsächlich die Arbeit von Betriebsräten stärken soll, darf er im jetzt beginnenden Gesetzgebungsverfahren nicht verwässert werden«, wird der Verdivorsitzende Frank Werneke in einer Mitteilung vom 22. Dezember zitiert. Der BR-Sabotage müsse »endlich ein Riegel vorgeschoben werden«, betonte er. Und die Vize-Vorsitzende der IG Metall (IGM), Christiane Benner, teilte gleichentags über den Kurznachrichtendienst Twitter mit: »Digitalisierung, Globalisierung und Transformation erfordern eine Runderneuerung der Mitbestimmung.« Der vorgestellte Referentenentwurf sei auf Basis des geltenden Koalitionsvertrags formuliert worden. »Eine notwendige, umfassende Reform muss aber weit darüber hinausgehen«, so Benner. Deshalb werde die IGM im Vorfeld der Bundestagswahl 2021 ihre »Initiative Mitbestimmung« starten.

Und es zeigt sich: Union Busting ist kein Einzelphänomen. »In 30 Prozent der Betriebsratswahlen in unseren Branchen gab es Behinderungen. Die Staatsanwaltschaften stellen bei Klagen die Verfahren schnell ein. Das geht so nicht«, kritisierte IG-BCE-Vorstandsmitglied Karin Erhard am 21. Dezember via Twitter. Unter anderem deshalb fordern Gewerkschafter ein Verbandsklagerecht und Schwerpunktstaatsanwaltschaften. Letztere, um Verstöße gegen das Betriebsverfassungsgesetz zu ahnden.

Die Herausforderungen, um im Bild des Referentenentwurfs zu bleiben, sind groß. Das Papier liegt jetzt in den Ressorts des Kabinetts. Entschieden ist noch nichts, der Ausgang offen. Kurzum: Heil ist kein Heilsbringer. Er demonstriert mit seiner Initiative allein Vertragstreue. Das mindeste, was man von einem Minister einer 15-Prozent-Partei im Vorwahlkampf erwarten darf.