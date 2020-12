Nadine Weigel/dpa Aktive mit Bengalofeuer im verschneiten Dannenröder Wald (5.12.2020)

Teils schwere Verletzungen, Untersuchungshaft und Strafverfahren oder zumindest viele Nächte in eisiger Kälte haben überwiegend junge Menschen im Dannenröder Wald in Kauf genommen, um teils jahrhundertealte Bäume vor der Rodung zu bewahren. Den Kampf um das Waldstück in Mittelhessen, das für den Ausbau der Autobahn A 49 abgeholzt wurde, haben sie verloren. Doch in der Auseinandersetzung über eine Verkehrswende haben sie Spitzenpolitiker mächtig vorgeführt – und den politischen Preis, den die Grünen für ihre Doppelmoral in Sachen Automobilismus voraussichtlich zahlen müssen, nach oben getrieben.

Bereits im Oktober 2019 hatten sie den Wald aus Protest gegen die Teilrodung dieses und angrenzender Wälder besetzt, rund 100 Baumhäuser und 400 Barrikaden errichtet. Insgesamt 85 Hektar sollten für die Autobahn abgeholzt werden, davon 27 Hektar im Dannenröder Wald.

Der rund 1.000 Hektar große, bislang gesunde Laubmischwald wurde damit durchschnitten. Als am 8. Dezember nach mehr als einem Jahr Waldbesetzung das letzte Baumhaus geräumt worden war, kündigten die Aktiven weiteren zivilen Ungehorsam gegen den Autobahnausbau an, der erst 2024 abgeschlossen sein soll. Bis dahin sei »noch viel Zeit für Blockaden«, hieß es vergangene Woche aus ihrem Kreis.

Die Pläne für den Ausbau der A 49 sind bereits vier Jahrzehnte alt – neben den Waldbesetzerinnen und Waldbesetzern, von denen einige aus dem anarchistischen Spektrum kamen, hatten renommierte Umweltverbände wie NABU und BUND den Stopp des Projekts gefordert, das angesichts der Klimakrise aus der Zeit gefallen sei. Lokale Bündnisse wie die Schutzgemeinschaft Gleental hatten sich solidarisiert und die Aktiven mit Essen versorgt. Parallel zur Besetzung wurden juristische Möglichkeiten ausgeschöpft.

Eine Klage des Bundes für Umwelt und Naturschutz (BUND) gegen den Ausbau der A 49 im Teilabschnitt VKE 40 wegen Gefährdung bedeutender Trinkwasserschutzgebiete wurde im Juni vom Bundesverwaltungsgericht abgewiesen. Beim Hessischen Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen – dem Ressort des Grünen-Politikers Tarek Al-Wazir – hatte der BUND zuvor beantragt, die Planfeststellung zum Ausbau der A 49 aufzuheben. Als dieser Antrag Anfang Oktober 2019 abgelehnt wurde, ging die Organisation dagegen gerichtlich vor und verlangte einen Rodungs- und Baustopp bis zur Klärung. Das hessische Verkehrsministerium hatte nur über die Autobahngesellschaft Deges ein Gutachten eingeholt, demzufolge die A 49 – wenig überraschend – kein Problem für das Trinkwasser darstellt. Ein Gutachten im Auftrag des BUND kam zum gegenteiligem Ergebnis. Die Organisation schlug ein Planergänzungsverfahren vor, das aber das Verkehrsministerium hätte in Auftrag geben müssen.

Der grüne Minister Al-Wazir berief sich derweil verschämt darauf, nichts mehr ändern zu können, während sich die CDU als Seniorpartner der hessischen Regierungskoalition voll zur A 49 bekannte und diese als wichtiges Infrastrukturprojekt anpries. Das Bundesverwaltungsgericht hatte allerdings nur keine ausreichenden Gründe gesehen, die sofortige Aussetzung der Rodungs- und Baumaßnahmen zu verfügen – die Möglichkeit dazu hatte es offengelassen und zugleich moniert, dass keine wasserrechtliche Fachprüfung unter Beteiligung von Umweltverbänden erfolgt war.

Das Verhalten von Spitzenpolitikern der hessischen Grünen, die es nicht auf einen Koalitionsbruch ankommen lassen wollten, stieß auch in der eigenen Partei auf Unverständnis. »Ich kann nicht glauben, dass wir im Jahr 2020 ernsthaft Ökosysteme gegen Rodungsaufträge einer schwarz-grünen Regierung verteidigen müssen«, twitterte Anfang Oktober Luisa Neubauer, Mitglied der Grünen und zugleich prominentes Gesicht der Jugendbewegung »Fridays for Future« in Deutschland. Wenige Wochen später stellte sich die Grüne Jugend auf die Seite der Aktiven von »Ende Gelände« und »Fridays for Future«, die aus Protest die Bundesgeschäftsstelle der Grünen in Berlin besetzten. Mitgebracht hatten sie Transparente mit Aufschriften wie »Autopartei – nein danke«.

Bei der polizeilichen Räumung im Dannenröder Wald gab es wenig später Schwerverletzte. Inzwischen ist klar, dass Beteiligte der Waldbesetzung dort ihr Leben riskierten – auch wenn sie zum Teil selbst nicht mit dieser Härte gerechnet und der Polizei, die täglich bis zu 2.000 Beamte aus mehreren Bundesländern einsetzte, mehr Umsicht zugetraut hatten. Bei einer Pressekonferenz im November wurde der Brief einer Waldbesetzerin verlesen, die während des Einsatzes aus vier bis fünf Metern Höhe von einer dreibeinigen Holzkonstruktion, kurz »Tripod«, gestürzt war: »Vier meiner Wirbel sind gebrochen, jetzt bin ich bei jedem Schritt auf Hilfe angewiesen. Dass ich überhaupt noch Schritte machen kann, ist reines Glück.« Sie sei wütend und traurig, dass dieser friedliche Protest so ausarte. »Und dann muss ich mir noch anhören, dass ich ja eigentlich selbst schuld bin. Ich hoffte, dass mein Sturz gereicht hätte, um die Polizei zu warnen. Doch nur einen Tag später wurde weiter fahrlässig das Leben anderer in Gefahr gebracht.« Gegen einen Beamten wurden wenig später Ermittlungen eingeleitet, weil er ein Sicherungsseil durchtrennt hatte. Selbst in 20 Metern Höhe setzte die Polizei Elektroschocker ein, um Menschen, die sich festhielten, aus den Baumkronen zu vertreiben. Hinzu kamen Wasserwerfereinsätze bei winterlichen Temperaturen. Beteiligte der Waldbesetzung machten auch die hessischen Grünen für die Gefährdung von Menschenleben mitverantwortlich.

Nach Polizeiangaben kam es im Zusammenhang mit der Räumung auch zu Gewalt gegen die Einsatzkräfte. Zwei Personen, die ihre Personalien nicht angeben wollten, befanden sich in der Weihnachtswoche nach Angaben der Staatsanwaltschaft Gießen noch in Untersuchungshaft. Es bestehe »der dringende Tatverdacht der gefährlichen Körperverletzung und des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte«. Bei einer Person komme noch »der dringende Verdacht des besonders schweren Landfriedensbruchs hinzu«, hieß es.

Niederlagenstimmung wollte die Protestbewegung trotz alledem nicht aufkommen lassen. »Unsere Bewegung geht gestärkt aus den gemeinsamen Kämpfen im und rund um den Danni hervor. Utopien und Freiräume, die wir gebildet haben, fallen nicht mit den Bäumen«, bilanzierte Ronja Weil von der Initiative »Ende Gelände« am 8. Dezember gegenüber junge Welt. »Der Dannenröder Wald liegt mittig in Deutschland. Wir sind jetzt ein bundesweites Symbol für die Klimabewegung, die das Bewusstsein stärkt, dass wir dringend handeln müssen«, sagte Barbara Schlemmer, Sprecherin des Aktionsbündnisses »Keine A 49«, im Gespräch mit der Frankfurter Rundschau knapp zwei Wochen nach der Räumung des letzten Baumhauses.