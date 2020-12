BMW-Konzern plant mehr Elektroautos

München/Augsburg. BMW stockt die Produktionsplanungen bei Elektroautos auf. »Wir erhöhen jetzt noch einmal deutlich die Elektroschlagzahl«, sagte Vorstandschef Oliver Zipse der Augsburger Allgemeinen (Montagausgabe). »In den Jahren 2021 bis 2023 werden wir zusätzlich eine viertel Million mehr Elektroautos bauen als ursprünglich geplant.«

Der Anteil von BMW-Fahrzeugen mit Elektromotor am Absatz solle sich in den kommenden drei Jahren mehr als verdoppeln – »von etwa acht Prozent in diesem Jahr auf rund 20 Prozent in 2023«. Als »zentrale Herausforderung« bezeichnete der BMW-Chef den aktuell noch schleppenden Ausbau der Ladein­frastruktur. (dpa/jW)